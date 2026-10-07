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¿Quién es la mujer que lo acompaña? Luis Redondo reaparece y es visto en El Salvador

El expresidente del Congreso Nacional fue captado acompañado y vacacionando en esta Semana Morazánica en El Salvador

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 15:27
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Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, reapareció y fue visto en El Salvador. ¿Quién es la dama que lo acompaña? ¿Qué hacía en El Salvador? Esto se sabe de Redondo Guifarro.

Fotos: Cortesía redes
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Luis Redondo fue presidente del Congreso Nacional durante el gobierno de Xiomara Castro, en el período 2022-2026. Inició su gestión con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y luego se pasó a Libre.

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Durante la presente Semana Morazánica, Luis Redondo fue captado en San Salvador, El Salvador, aprovechando las vacaciones.

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Luis Redondo fue visto acompañado de dos mujeres, una de ellas su hermana y la otra dama (de espaldas), su pareja.

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Redondo viajó a San Salvador y, según algunos reportes, visitó el nuevo mausoleo donde fueron trasladados los restos de Francisco Morazán.

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En el video se observa a Luis Redondo hablando con su hermana y su pareja grabando en las calles de San Salvador. ¿Quién es su pareja?

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La pareja de Redondo sigue siendo Suyen Muñoz, quien fue una funcionaria en el gobierno pasado. Ellos se besaron de manera pública en un evento en el Congreso.

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Suyen Muñoz se desempeñó como comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras en la administración pasada.

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Muñoz fue nombrada como comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia en marzo de 2022, es decir, dos meses después que asumiera el poder el gobierno de Libertad y Refundación (Libre).

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A finales de julio del 2025, ella compartió fotos de su cumpleaños número 29, que se lo celebró Luis Redondo. Ambos fueron vistos en El Salvador junto a la hermana del expresidente del Congreso.

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