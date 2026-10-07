¿Quién es la mujer que lo acompaña? Luis Redondo reaparece y es visto en El Salvador

Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, reapareció y fue visto en El Salvador. ¿Quién es la dama que lo acompaña? ¿Qué hacía en El Salvador? Esto se sabe de Redondo Guifarro.
Luis Redondo fue presidente del Congreso Nacional durante el gobierno de Xiomara Castro, en el período 2022-2026. Inició su gestión con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y luego se pasó a Libre.
Durante la presente Semana Morazánica, Luis Redondo fue captado en San Salvador, El Salvador, aprovechando las vacaciones.
Luis Redondo fue visto acompañado de dos mujeres, una de ellas su hermana y la otra dama (de espaldas), su pareja.
Redondo viajó a San Salvador y, según algunos reportes, visitó el nuevo mausoleo donde fueron trasladados los restos de Francisco Morazán.
En el video se observa a Luis Redondo hablando con su hermana y su pareja grabando en las calles de San Salvador. ¿Quién es su pareja?
La pareja de Redondo sigue siendo Suyen Muñoz, quien fue una funcionaria en el gobierno pasado. Ellos se besaron de manera pública en un evento en el Congreso.
Suyen Muñoz se desempeñó como comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras en la administración pasada.
Muñoz fue nombrada como comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia en marzo de 2022, es decir, dos meses después que asumiera el poder el gobierno de Libertad y Refundación (Libre).
A finales de julio del 2025, ella compartió fotos de su cumpleaños número 29, que se lo celebró Luis Redondo. Ambos fueron vistos en El Salvador junto a la hermana del expresidente del Congreso.