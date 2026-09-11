Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 12 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este sábado 12 de septiembre.

Aunque inicialmente la ENEE había incluido en la lista a zonas de La Paz, Comayagua e Intibucá, este viernes dio a conocer que los trabajos de mantenimiento programados para esos sectores fueron cancelados.

No obstante, algunas zonas de La Libertad, Comayagua, sí se verán afectadas este sábado, por lo que los residentes deberán tomar las medidas correspondientes. Aquí los detalles.