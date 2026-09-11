Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 12 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este sábado 12 de septiembre.
Aunque inicialmente la ENEE había incluido en la lista a zonas de La Paz, Comayagua e Intibucá, este viernes dio a conocer que los trabajos de mantenimiento programados para esos sectores fueron cancelados.
No obstante, algunas zonas de La Libertad, Comayagua, sí se verán afectadas este sábado, por lo que los residentes deberán tomar las medidas correspondientes. Aquí los detalles.
La Libertad, Comayagua, de 8:15 a. m. a 2:15 p. m.
San Jerónimo, Las Maderas, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, Aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo y Quebrada Amarilla.
Por un lapso de hasta seis horas, estas zonas se quedarán sin fluido eléctrico debido a los trabajos de mantenimiento, según informó la ENEE.
Durante el período de interrupción, se recomienda a los residentes desconectar los aparatos eléctricos y equipos electrónicos para evitar daños cuando se restablezca el servicio.
Asimismo, es conveniente mantener cargados los teléfonos celulares y contar con linternas u otras fuentes de iluminación de emergencia. Los residentes también deben tomar las precauciones necesarias y mantenerse atentos a los canales oficiales de la ENEE ante cualquier cambio en el horario de los trabajos.