Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 7 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas de Honduras que se quedarán sin energía eléctrica este lunes 7 de septiembre. Entre los sectores afectados se encuentran varios municipios de los departamentos de El Paraíso y San Pedro Sula, Cortés.

Los cortes de energía eléctrica están programados por lapsos de hasta ocho horas, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la ENEE. La ENEE recomienda a los abonados de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias y mantenerse atentos a cualquier actualización relacionada con los trabajos programados.

El Paraíso de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Durante ese horario se verán afectados Yuscarán, Ojo de Agua, Morocelí, El Suyate, Hoya Grande, La Tolva, el desvío a la Villa de San Francisco y Rancho Quemado, así como zonas aledañas.

En San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.