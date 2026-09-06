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Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 7 de septiembre en Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin energía eléctrica este lunes 7 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento programados por la ENEE. Conozca los sectores afectados

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 16:39
Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 7 de septiembre en Honduras

La ENEE dio a conocer el listado de sectores que tendrán interrupciones del servicio eléctrico este lunes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas de Honduras que se quedarán sin energía eléctrica este lunes 7 de septiembre.

Entre los sectores afectados se encuentran varios municipios de los departamentos de El Paraíso y San Pedro Sula, Cortés.

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Los cortes de energía eléctrica están programados por lapsos de hasta ocho horas, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la ENEE.

La ENEE recomienda a los abonados de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias y mantenerse atentos a cualquier actualización relacionada con los trabajos programados.

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El Paraíso de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Durante ese horario se verán afectados Yuscarán, Ojo de Agua, Morocelí, El Suyate, Hoya Grande, La Tolva, el desvío a la Villa de San Francisco y Rancho Quemado, así como zonas aledañas.

En San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Entre los sectores afectados se encuentran la aldea Las Peñitas, San Antonio del Perú, aldea El Gallito, caserío La Neblina, caserío Las Flores, caserío Tomalá, El Remolino y Bañaderos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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