Niña de 2 años muere tras ser arrastrada al bosque por un perro en Arkansas

Arkansas, Estados Unidos.-Tres personas fueron arrestadas en Arkansas en relación con la muerte de una niña de 2 años que perdió la vida tras ser atacada por un perro. Los detenidos fueron identificados como Earnest Jackson, de 54 años; Christina Hart, de 41; y MaKayla Jackson, de 21. De acuerdo con un comunicado de la Policía del Condado de Pulaski, los tres fueron detenidos y acusados de poner en peligro el bienestar de un menor. Las autoridades recibieron una llamada el pasado 28 de marzo para reportar un “ataque animal que involucraba a una niña de 2 años”. Los agentes se trasladaron hasta el lugar para investigar lo ocurrido.

Según información proporcionada por la Policía a KATV, un perro que se encontraba suelto y pertenecía a un residente del área habría arrastrado a la niña hacia una zona boscosa. La menor fue encontrada posteriormente en el área y declarada muerta en el lugar como consecuencia del ataque. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias que rodearon el fatal incidente.

La víctima fue identificada por su familia como Celeste Jackson. En una campaña de recaudación de fondos creada en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, sus familiares la describieron como una “bebé inteligente” que llevó alegría a sus vidas. Según sus seres queridos, a Celeste le gustaba ver programas y personajes infantiles como Ms. Rachel, Bluey y Stitch. La familia también destacó que su personalidad y alegría dejaron una huella en las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla. Los familiares explicaron que la muerte de la niña ha sido especialmente difícil para ellos y que están tratando de apoyarse mutuamente mientras enfrentan la pérdida. También señalaron que los gastos funerarios representaron una carga inesperada para la familia.