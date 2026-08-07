Joven muere tras comer pastel envenenado de "supuesto admirador secreto" en Brasil

Sao Paulo, Brasil.- Una adolescente de 17 años falleció luego de consumir un pastel contaminado con arsénico de parte de un supuesto “admirador secreto” en Itapecerica da Serra, Sao Paulo, Brasil.

La víctima fue identificada como Ana Luísa Neves de Oliveira, quien recibió el pastel mediante un servicio de entrega acompañado de una nota anónima y antes de probarlo, la joven compartió audios con sus amistades, comentando con sorpresa el misterioso regalo.

Minutos después de ingerir las primeras cucharadas, Ana comenzó a presentar síntomas como náuseas, vómitos y un fuerte malestar general, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. Pese a la atención médica, falleció al día siguiente debido a la gravedad de la intoxicación.

La Policía Civil brasileña rastreó el origen del producto, confirmando que el negocio de repostería no tuvo responsabilidad alguna, ya que la sustancia tóxica habría sido colocada posteriormente en el postre.