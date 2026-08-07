  1. Inicio
  2. · Mundo

Joven muere tras comer pastel envenenado de "supuesto admirador secreto" en Brasil

Ana Luísa Neves de Oliveira (17 años) murió tras recibir un pastel con una nota anónima; antes de probarlo, contó a sus amigos sobre el extraño regalo

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 09:19
Joven muere tras comer pastel envenenado de supuesto admirador secreto en Brasil

Ana Luísa Neves de Oliveira, víctima del pastel envenenado enviado por un "admirador secreto".

 Foto: Cortesía redes sociales

Sao Paulo, Brasil.- Una adolescente de 17 años falleció luego de consumir un pastel contaminado con arsénico de parte de un supuesto “admirador secreto” en Itapecerica da Serra, Sao Paulo, Brasil.

La víctima fue identificada como Ana Luísa Neves de Oliveira, quien recibió el pastel mediante un servicio de entrega acompañado de una nota anónima y antes de probarlo, la joven compartió audios con sus amistades, comentando con sorpresa el misterioso regalo.

Minutos después de ingerir las primeras cucharadas, Ana comenzó a presentar síntomas como náuseas, vómitos y un fuerte malestar general, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. Pese a la atención médica, falleció al día siguiente debido a la gravedad de la intoxicación.

La Policía Civil brasileña rastreó el origen del producto, confirmando que el negocio de repostería no tuvo responsabilidad alguna, ya que la sustancia tóxica habría sido colocada posteriormente en el postre.

Rey Felipe VI llega a Colombia para asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella

Durante el proceso de investigación, las autoridades identificaron a una adolescente como presunta responsable del ataque y durante el interrogatorio; la sospechosa habría confesado su participación motivada por los celos, tras adquirir el veneno por internet.

El caso ha generado conmoción en Brasil y en redes sociales, donde usuarios han expresado su consternación por la muerte de Ana de Oliveira y han pedido que se esclarezcan todos los detalles del crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias