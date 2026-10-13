Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 14 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin fluido eléctrico este miércoles 14 de octubre. En un inicio, la empresa de energía anunció más suspensiones del servicio público, mismas que iban a dejar a decenas de zonas sin el fluido eléctrico, pero estas fueron suspendidas posteriormente por la estatal. Los cortes de energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento en estas zonas y se prolongarán por más de cinco horas. A continuación, la lista completa:

La Lima, Cortés, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Aeropuerto Ramón Villeda Morales, Base Aérea Armando Escalón, col. Independencia, col. Planeta, col. Céleo González, Fesitranh #2, col. Palmeras, col. Cerrito Lindo, Villas Kitur, col. Ruiz, Sitraina, col. San Cristóbal, col. Jerusalén, col. San Fernando I, II Etapa, col. 22 de Mayo, col. Paraíso, Fafer.

San Pedro Sula, de 8:15 a.m. a 4:15 a.m.

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Cortés y Santa Bárbara, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Los Naranjos: Bijao, Kelepa, Cedral, Las Vegas, Barrio San Juan, Las Flores del Bijao, Los Laureles, Unión Suyapa, Nueva Esperanza, San José de los Andes, aldea Los Coquitos, Las Marías, El Sauce, El Novillo, Buenos Aires, El Cielito, La Quebradita, American Pacific (Ampac), casco urbano de Las Vegas, Centro Educacional Adventista (CEA), El Cielito, La Quebradita, El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal, Los Aguajes.

Municipios de Francisco Morazán, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las Quebraditas, Transmisores La Cruz de Chatarra, Nueva Arcadia, Sicatacare, Fábrica Tubos y Perfiles, Santa Ana, Ojojona, Aragua, El Matasano, El Círculo, Guerisne, Surco de Caña, El Aguacatal, El Llano, Los Encinos, bo. La Cruz, La Trinidad, Apatana, Polo Frío, El Divisadero, Sabanagrande, Moramulca, El Calvario No. 2, Guasli, Los Noques, La Laguna Resort, Cuesta Chiquita, El Terrero, San Buenaventura, La Venta del Sur, El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, La Ceiba, Los Tanquitos, El Mirador, Los Portillos de Sabanagrande, Los Nansales, Sacahuato, Los Infiernitos, Quebrada Honda, Apacinigua, Caserío El Vino, El Calvario, Los Chorritos, Montegrande, El Alto, La Herradura, San Nicolás y las zonas aledañas.

Santa Ana y San Buenaventura, en Francisco Morazán, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Res. Santa Cristina, El Horno, Cerro de Hula, Los Encinos, La Bodega, El Izopo, San Buenaventura, Transmisor Radio Honduras, Transmisores Hondutel, El Sauce, La Calí y las zonas aledañas.

Nacaome y Choluteca, de 8:20 a.m. a 4:20 a.m.

Esquimay, aldea San Felipe, El Tablado, Pespire, Ojo de Agua, la Central Hidroeléctrica Nacaome y parte de las aldeas La Venta, El Rebalse, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, colonia Nuevo Amanecer y San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, El Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraisito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, San José, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, La Quesera, El Rombón y Saca de Agua, además de San Jorge y comunidades aledañas.

Distrito Central, de 8:30 a.m. a 4:30 a.m.