Tommy aterriza en tierras del Pollo con la lucha antimaras bajo el brazo

DIOSES. Los ex de la permanente espuria del Redondo, después que se creían los dioses del Olimpo, ahora no hallan qué pitos tocar para que la diosa Temis se reviente a Anny y les ponga de jueza a Rebeca o a Sonia Marlina. Como no, chon...

POSIBLE. Bueno, pero como en estas honduras todo es posible, hasta lo imposible, vea y la Corte de Apelaciones no corra a complacer peticiones y nombre a cualquiera de las susodichas.

CULPA. Solo vean el caso de Roosevelt, si no es una cosa, es otra. Ya solo falta que le echen la culpa por el atraso al fenómeno del Niño o a las lluvias. Pobre, pueblo, pobre...

MILENIO. El “papi” alista maletas de nuevo y ahora va soplando para la capital federal, siempre en compañía de Mireya, su pegatex, esta vez a misas con el FMI y la Corporación de la Cuenta del Milenio.

HORAS. La bulla es que un alto exfuncionario refundidor -recomendado de un exdirectivo del CN con ínfulas de karateca- tiene las horas contadas en libertad y no tardan en caerle.

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BOLO. Vea y el susodicho no se lleve en la chalana a su padrino y acaben juntos en Támara. Con razón un expresidente decía que “ganarle demandas al Estado es como pegarle a un bolo”.

MÓVIL. La lucha contra la delincuencia es a nivel nacional, sin excepción de ningún departamento, no digamos de SPS, dijo el Tommy al aterrizar en los dominios del Pollo, donde a partir de hoy se celebrará el segundo Congreso Móvil.

MARAS. Les guste o no les guste a los refundidores y sus aliados, la “people” anda contenta con los operativos contra las estructuras criminales y, no digamos, con la captura y confinamiento en celdas de máxima seguridad de los cabecillas de las maras.

PUPITRES. El pueblo también aplaude el anuncio del tigre del sur de poner a trabajar a los reclusos, ya sea en la fabricación de pupitres, o en la confección de uniformes. También deberían reactivar las granjas agrícolas.

GATO. Bueno, como dice el dicho, quién, con una luz, se pierde. Si el presidio de La Acequia ya está levantado y solo es cuestión de terminar los detalles, para qué buscarle tres pies al gato, como Libre que, por andar siempre, siempre, sobre la jugada, se le fueron los cuatro años y nunca hizo nada.

1,500. Salvados los “jampedranos” tras el anuncio de Aníbal de una inversión nada menos que de 1,500 millones en varios proyectos, incluidos los puentes Las Brisas y El Barón, la 13 calle y la prolongación de la Avenida Junior.