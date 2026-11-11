Adivinen quién pagará las millonarias demandas de la ENEE, ¿los refundidores?

KORIUN. Averigüen, piden unos chuscos en esas redes, quiénes eran los padrinos de los fundadores de Koriun, de quién era el local donde operaba y quién lo rentaba antes de que la susodicha abriera sus puertas y empezara a estafar incautos.

VIENEN. La bulla en Las Lomas es que los requerimientos fiscales vienen y nadie los detiene. Solo vean lo que acaba de pasar en Paraguay con aquellos que se peinan los ahorros de la gente.

MILES. Hasta el presidente paraguayo cayó, y aquí no hay ni un tan solo exfuncionario de Libre acusado por haber permitido semejante estafa de Koriun, en perjuicio de miles de hondureños.

INVERSIÓN. Ya vieron, nada menos que una inversión de 23 mil millones, para el departamento de Cortés ha confirmado el Tommy al inaugurar el “Congreso en Tu Ciudad”.

INP. El tigre del sur ha destacado en SPS los grandes resultados que está dando el general Lacayo en el INP, y recuerda que él debió ser el anterior jefe del EMC por haber sido el primero en su promoción, pero Mel y Xiomara pusieron a Roosevelt, su achichincle, para que les hiciera los mandados.

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MISA. A propósito, el CNDS tuvo misa -sin el Tommy- en la FAH, el mismo lugar donde en tiempos de Xiomara el achichincle de Roosevelt reunió a toda la cúpula militar y, adivinen quién encabezó el encuentro.

POBRE. Con solo eso el tal Roosevelt tiene para estar en el mamo. La reunión fue presidida por Mel Zelaya, que no era ni oficial de las Fuerzas Armadas ni ministro ni diputado ni nada, pero allí estaba, a la cabeza de todos los jefes castrenses. Pobre, pueblo, pobre...

YANI. El Congreso condecoró ayer a Yani Rosenthal con la Orden Gran Cruz Placa de Oro, complaciendo peticiones del diputado Elencoff y de la diputada Iroshka Elvir de Nasralla.

AYUDA. Bueno, pero como allí salió Nasralla desmarcándose de la condecoración, con su acostumbrada perorata anticorrupción -con la que se duerme a los incautos- Julia Talbott le manda a decir que no sea “hipócrita” y que diga que estuvo en la oficina de Yani “rogándole por ayuda” para que la UPL no lo investigara.

ENEE. Ya vieron, la ENEE, vale decir, el Estado y el pueblo hondureño, enfrenta demandas por más de 30 mil millones por renegociación forzosa de contratos de energía en tiempos de Libre, confirma Memo Peña.

PAGAR. Y quién creen ustedes va a pagar esos 30 mil millones si esas demandas se pierden. ¿El tal Erick? ¿la Moncha? ¿Xiomara? ¿Mel Zelaya?