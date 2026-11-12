Iván el terrible se pone a cantar y podría echar al agua a sus socios

CINCO. Cunde el pánico, Iván El Terrible destapa la olla y revela que “son cinco los políticos” que están hasta los queques, en el desmadre de Koriun. ¡Vaya, jodido! Fumen, refundidores.

TESTIGO. Que la aprieten, les mandan a decir desde los dominios de Pablo Emilio, porque resulta que Iván ahora es testigo protegido, lo que significa que quemará a sus socios a cambio de indulgencia. Ja...je...ji...jo...ju...

DEDO. Ni la CNBS ni nadie del gobierno de Xiomara movió nunca un dedo, para frenar la estafa de Koriun y, si no es por un diario “jampedrano” que hizo la denuncia, allí siguieran.

ROMEO. Hasta que al fin bajó el dedo San Juan y en los dominios de la diosa Temis le suspendieron la orden de captura a Romeo. La votación quedó nueve votos a favor y seis, los de Libre, en contra.

CLAVEL. Quién como los refundidores, que solo llegaron al poder a vengarse de sus adversarios, a saquear las arcas públicas, a violar la Constitución y todas las leyes habidas y por haber, a pretender quedarse -como en 2009- a la brava en la guayaba, en fin, y nadie los toca ni con el pétalo de un clavel.

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POLLO. “Fábrica de fracasos” le ha clavado ahora el Pollo a Nasralla. No se conformó con llamarlo “brócoli”, porque cada vez que escucha su nombre, le da flatulencias.

CHANCE. Cuenta el Pollo que el “anticorrupción” anduvo sabaneando a Yani como tres meses y, al final, lo recibió. Acordaron, después de varias horas, que SN no se volvería a lanzar y le daría chance a otro, pero el Pollo le advirtió que no cumpliría su palabra.

LANZAR. Dicho y hecho, relata Power Chicken, no habían pasado ni dos horas cuando Nasralla ya estaba volando candela y anunciando que se volvería a lanzar.

PÍO. Los mismos que nunca dijeron ni pío por todos los millones que el amable desagradable sacó del Injupemp, para pagar médicos y docentes cubanos y para otro resto de operaciones, hoy no duermen con su campaña de ataques en esas redes.

SPS. Se sacó el gordo de la lotería SPS con el Congreso Movil, el Tommy y sus diputados aprobaron 65 obras de infraestructura, incluida energía, puentes, libramientos, protección de inundaciones, hospitales, en fin.

RUBIA. La bulla es que por una rubia de gran clase tienen de pushing back a un ministro de la racha. Era paraca, dicen, y le pidieron que por lo menos hiciera la patarata de ganarse su salario y contestó que neles pasteles, porque para eso estaba bien agarrada de una alta poporoila.