Ciudad de México, México.- El árbitro hondureño Said Martínez no pudo dirigir el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf entre México y Jamaica, disputado anoche en el Estadio BBVA de Monterrey. Aunque el catracho había sido nombrado originalmente como el juez central del compromiso, el organismo rector del fútbol en la región realizó una modificación de último momento en la cuarteta arbitral.

La repentina ausencia de Martínez se debió a un percance físico sufrido horas antes del partido. Fuentes cercanas a la Comisión de Arbitraje señalaron que el réferi experimentó una caída que le ocasionó una fisura en uno de sus brazos, lesión que le impidió cumplir con la exigencia física del encuentro. Fue el exárbitro mexicano Fernando 'Cantante' Guerrero quien dio a conocer el cambio previo al silbatazo inicial, subrayando que la Concacaf no emitió un comunicado detallando si la baja respondía estrictamente a un tema médico o a una decisión administrativa. Ante la imposibilidad de contar con el hondureño, la responsabilidad de impartir justicia recayó en el costarricense Juan Gabriel Calderón. El silbante tico asumió el control del partido en medio de un ambiente de alta presión, respaldado por los asistentes hondureños Walter López y Christian Ramírez, quienes sí formaron parte de la terna originalmente anunciada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse