Histórica clasificación, nunca había estado en una Copa Oro de la Concacaf y ahora ha logrado el boleto a la fase de grupo de la edición que se realizará en el 2027
Comienzan las sorpresas para la Copa Oro 2027 y una de las más llamativas tiene como protagonista a Santa Lucía. La pequeña nación caribeña consiguió una histórica clasificación al máximo torneo de selecciones de Concacaf después de vencer 2-0 a Barbados y finalizar como líder de su grupo en la Liga de Naciones 2026-2027.
El resultado representa un paso enorme para el fútbol de Santa Lucía, una selección que habitualmente está lejos de las grandes potencias de la región, pero que encontró en esta competición la oportunidad de hacer historia y asegurar su presencia en el certamen que se disputará entre junio y julio de 2027.
La victoria sobre Barbados le permitió quedarse con el primer lugar de grupo en la Liga B y conseguir el boleto directo a la Copa Oro, aprovechando el sistema de clasificación establecido por Concacaf para esta edición.
Y es que el formato contempla que los cuatro ganadores de grupo de la Liga B obtengan su clasificación directa al torneo, sin necesidad de disputar una ronda adicional.
La clasificación tiene un valor especial porque Santa Lucía no pertenece al grupo de selecciones tradicionalmente protagonistas del fútbol de Concacaf. En el ranking FIFA está por debajo de países como Honduras, Costa Rica, Jamaica, Guatemala y Haití, que cuentan con mayor recorrido internacional y mejores antecedentes en competiciones regionales.
Sin embargo, el fútbol no se decide únicamente por el nombre o la posición en un escalafón. Santa Lucía aprovechó su oportunidad, respondió en los partidos decisivos y terminó consiguiendo un premio que representa uno de los mayores logros de su historia futbolística.
El triunfo también deja un golpe deportivo para Barbados, que llegó a la última jornada con opciones de quedarse con el liderato, pero terminó perdiendo la posibilidad de conseguir el boleto directo.
La historia de Santa Lucía refleja una de las particularidades del nuevo sistema de Concacaf: una selección ubicada en una división inferior (Liga B) puede conseguir su clasificación directa si gana su grupo, mientras otras con mayor reconocimiento deben superar más obstáculos.
La Copa Oro 2027 tendrá 16 participantes. Concacaf estableció ocho plazas directas mediante la Liga de Naciones, siete boletos a través de las rondas preliminares y una invitación para Arabia Saudita.
La selección saudí ya tiene asegurada su participación como invitada, mientras que los ganadores de los grupos de la Liga B obtienen su clasificación directa de los cuales Santa Lucía, Guyana y Cuba ya lo lograron. También clasifican los ganadores de las cuatro series de cuartos de final de la Liga A.
En el caso de la Liga B, Santa Lucía se suma a Cuba, que consiguió su boleto después de golear 9-0 a Granada y asegurar el primer puesto de su grupo.
Por la Liga A, Canadá y Panamá también aseguraron su presencia tras avanzar a las finales de la Liga de Naciones. De esta manera, el grupo de clasificados comenzó a tomar forma antes de disputarse las rondas preliminares de marzo.
Uno de los aspectos más llamativos del sistema de clasificación. Selecciones con mayor tradición, mejores posiciones en el ranking FIFA y más experiencia internacional no consiguieron el boleto directo y tendrán que disputar las preliminares de marzo de 2027.
Entre ellas aparecen Honduras, Costa Rica, Jamaica, Haití y Guatemala. Todas tendrán que jugarse su última oportunidad en eliminatorias de ida y vuelta para conseguir uno de los siete boletos restantes.