El ex futbolista profesional, el brasileño Dani Alves, ha dejado un mensaje luego de la sorprendente ruptura con Joana Sanz
Para Joana Sanz, esta dinámica de ausencias prolongadas y la intensidad con la Alves se ha entregado a los preceptos religiosos terminaron por romper la convivencia. Ella reconoció públicamente que, a pesar de no compartir las mismas creencias, el camino tomado por el brasileño la distanció por completo de su realidad cotidiana. Además, señaló que ha estado criando sola a la pequeña hija que tienen en común.
La tensión escaló rápidamente a través de las redes sociales, donde ventilaron las grietas de su separación de forma muy sonada. El punto de fricción más agudo surgió cuando Alves publicó mensajes en los que afrimó haber contado únicamente con el apoyo divino de Jesús durante sus momentos más oscuros en la cárcel.
Esas declaraciones sentaron muy mal a la modelo, quien sintió que se menospreciaba el sacrificio personal, mediático y económico que ella asumió durante el proceso judicial de Alves. En respuesta, Sanz expresó su malestar, reprochándole haber afrontado críticas, visitas a prisión y cargas financieras por su cuenta.
En medio de la mediática ruptura, el deportista ha contado su verdad con un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que comparte que vivió 40 años encarcelado, pero fue en ese lugar donde logró encontrar la libertad.
"Viví 40 años preso, pero fue en la prisión donde verdaderamente fui liberado. Pasé 40 años encadenado al pecado, a mis errores, a mis decisiones y a una vida que por fuera podía parecer libre, pero por dentro tenía cadenas. Y fue precisamente en la prisión donde conocí a Jesús", asegura Alves.
"Allí entendí que podía estar detrás de barrotes y, aun así, experimentar una libertad que nunca había conocido. Jesús rompió las cadenas que nadie podía ver. Hoy puedo decirlo con verdad: no soy libre porque salí de una prisión; soy libre porque Jesús me sacó del pecado", añadió.
Para finalizar, el exlateral expresó que "porque la verdadera libertad no depende de dónde están tus pies, sino de quién gobierna tu corazón. Conocí a Jesús en mi prisión... y allí encontré la libertad".
Recientemente, entre el 13 y 15 de noviembre, Dani Alves visitó Guatemala (específicamente Quetzaltenango y Huehuetenango) para participar en una serie de eventos cristianos y recibir un reconocimiento municipal, en el marco de su nueva faceta como predicador y conferencista evangélico.
En una sesión solemne del Concejo Municipal encabezada por el alcalde Juan Fernando López, el brasileño fue declarado Visitante Distinguido y recibió la Llave de la Ciudad. Las autoridades destacaron su trayectoria deportiva y su historia de superación personal.
Alejado de las canchas, Alves viajó para compartir su testimonio de fe y transformación espiritual. Su agenda incluyó un desayuno especial, una marcha cristiana y un encuentro abierto al público en Quetzaltenango y Huehuetenango.
Durante sus intervenciones, dejó un mensaje espiritual dirigido al país sobre un "nuevo tiempo" y compartió su testimonio sobre haber encontrado la fe durante su paso por prisión.
También sorprendió a los aficionados locales al ser visto recorriendo lugares como San Mateo y centros comerciales en la región, donde compartió con sus eguidores.
Esta visita coincidió con la confirmación pública de su separación de Joana Sanz. Ambos se encuentran inmersos en los trámites legales de divorcio mientras proyectan caminos completamente separados. Mientras el exdefensa centra todos sus esfuerzos en su vocación evangelista y en citas eclesiásticas por el mundo, la influencer busca pasar página de un capítulo que ha calificado como sumamente desgastado.
La repentina mutación de prioridades en la vida de Dani Alves rompió los frágiles cimientos que quedaban de su relación sentimental con Joana Sanz.