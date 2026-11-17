Se desata tremenda polémica en Argentina. Messi amenaza a "Chiqui" Tapia y la AFA por este insólito motivo.
La relación entre Lionel Messi y los principales dirigentes de la AFA atraviesa uno de sus momentos más tensos.
Según reveló el periodista Nicolás Wiñazki en A24, el futbolista decidió cortar sus vínculos personales y comerciales con Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
El capitán argentino habría tomado esta decisión tras acumular varios desacuerdos con la dirigencia del fútbol de su país.
Como primera medida, Messi instruyó a sus abogados para preparar una carta documento contra la AFA.
El objetivo es impedir que la institución continúe utilizando su nombre e imagen en negocios comerciales sin su autorización.
Uno de los conflictos más importantes estaría relacionado con una marca de cerveza estadounidense con la que el delantero tiene un contrato de exclusividad.
El malestar surgió después de que Tapia permitiera a una cervecera argentina utilizar la imagen del jugador en una campaña publicitaria.
Esta situación habría provocado reclamos del patrocinador internacional hacia el entorno del futbolista.
Además, la AFA enfrenta una demanda judicial en Miami relacionada con dos partidos amistosos disputados en Estados Unidos.
En ese proceso también aparecen Messi y Julián Marcos Kapelán, debido a un presunto incumplimiento de las condiciones contractuales.
Otro episodio que habría profundizado las diferencias fue la organización del partido de despedida de Messi con la Selección argentina frente a Benín.
El evento estuvo marcado por fallas de sonido y otros problemas, incluido un espectáculo de drones que mostró al futbolista pateando con su pierna derecha.
Después de aquel encuentro, Messi tuvo un acercamiento con Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, donde recibió un carnet de socio honorario.
Mientras tanto, la AFA también está bajo la lupa por investigaciones sobre el manejo de sus ingresos internacionales y transferencias millonarias.
En medio de este escenario, Messi regresará a Argentina el 19 de enero de 2027 para enfrentar a River Plate en un amistoso, pero esta vez defendiendo los colores del Inter Miami.