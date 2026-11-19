San Pedro Sula, Honduras.- El presidente de Real España, Elías Burbara, confirmó en exclusiva detalles del proceso de evaluaciones internas que está realizando la institución aurinegra, entre ellas las pruebas de polígrafo a sus futbolistas, en medio de los señalamientos sobre supuestos amaños de partidos en el fútbol hondureño, luego de que Diario El Heraldo lo abordara al tener detalles exclusivos del tema. El dirigente aclaró que la iniciativa no busca emprender una «cacería de brujas» ni acusar a jugadores de apuestas o actividades irregulares, sino fortalecer la confianza, mejorar el clima laboral y construir una mayor unión dentro del club. Además, explicó que el estudio comenzó en mayo y que forma parte de una estrategia que incluye diferentes pruebas de actitud, carácter, liderazgo y aspectos psicométricos.

LA ENTREVISTA - Samuel García dijo que habían partidos vendidos, que pagaron más de 10 millones por el partido Olimpia-Juticalpa. Usted, como ente del deporte y presidente del Real España, ¿qué opina sobre este tema? ¿Cree que hay problemas acá en Honduras?

LA ENTREVISTA Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse - Samuel García dijo que habían partidos vendidos, que pagaron más de 10 millones por el partido Olimpia-Juticalpa. Usted, como ente del deporte y presidente del Real España, ¿qué opina sobre este tema? ¿Cree que hay problemas acá en Honduras?

Mira, de lo único, de la única información de casas de apuestas que yo puedo tener y puedo hacer referencias es que (menciona Casa de Apuestas) es patrocinador de nosotros aquí en el uniforme. De ahí me puedo extender todo lo que quiera. Son muy buenas personas y muy buena gente. Es una empresa muy seria y muy responsable, de la cual tenemos que estar agradecidos todos, de que puso los ojos en el fútbol de Honduras y están invirtiendo de muy buena manera. Porque no vamos a encontrar otro patrocinador que inyecte la cantidad de dinero que tuvimos. Ya en su momento se platicó con todos los bancos; en su momento se platicó... Bueno, (menciona marca de cerveza) dejó de ser patrocinador de la Liga. Al final, en vez de echarle tierra, tenemos que cuidar a ese patrocinador. A toda la gente que dice y que habla de amaño de partidos, bueno, si ellos están hablando y tienen información al respecto y tienen pruebas al respecto, pues que las presenten a la Comisión Nacional de Disciplina y que se abra el expediente. Pero salir a un periódico o por una red social simplemente despotricando, sin pruebas y sin nada, no tiene mucho sentido. Que al final alguien venga y haga una apuesta, o alguien venga y haga una... Más de alguna excepción, no te puedo meter la mano al fuego que no haya. Pero eso no hace la Liga Nacional. Y el resultado global o el resultado general de la Liga no está dependiendo de eso. Pero nos preocupa, en cierta parte, que se digan esas cosas. Y a veces no es que tiene que estar involucrada la casa de apuestas que está patrocinando la Liga. De repente esas apuestas pueden ser allá en China, en Taiwán, en... Es como, uso un ejemplo. Nosotros teníamos un jugador al que a cada rato le acababan robando, llámese como sea. Lo acusaron de amaño de partido una y otra y otra y otra vez.

Mira, de lo único, de la única información de casas de apuestas que yo puedo tener y puedo hacer referencias es que (menciona Casa de Apuestas) es patrocinador de nosotros aquí en el uniforme. De ahí me puedo extender todo lo que quiera. Son muy buenas personas y muy buena gente. Es una empresa muy seria y muy responsable, de la cual tenemos que estar agradecidos todos, de que puso los ojos en el fútbol de Honduras y están invirtiendo de muy buena manera. Porque no vamos a encontrar otro patrocinador que inyecte la cantidad de dinero que tuvimos. Ya en su momento se platicó con todos los bancos; en su momento se platicó... Bueno, (menciona marca de cerveza) dejó de ser patrocinador de la Liga. Al final, en vez de echarle tierra, tenemos que cuidar a ese patrocinador. A toda la gente que dice y que habla de amaño de partidos, bueno, si ellos están hablando y tienen información al respecto y tienen pruebas al respecto, pues que las presenten a la Comisión Nacional de Disciplina y que se abra el expediente. Pero salir a un periódico o por una red social simplemente despotricando, sin pruebas y sin nada, no tiene mucho sentido. Que al final alguien venga y haga una apuesta, o alguien venga y haga una... Más de alguna excepción, no te puedo meter la mano al fuego que no haya. Pero eso no hace la Liga Nacional. Y el resultado global o el resultado general de la Liga no está dependiendo de eso. Pero nos preocupa, en cierta parte, que se digan esas cosas. Y a veces no es que tiene que estar involucrada la casa de apuestas que está patrocinando la Liga. De repente esas apuestas pueden ser allá en China, en Taiwán, en... Es como, uso un ejemplo. Nosotros teníamos un jugador al que a cada rato le acababan robando, llámese como sea. Lo acusaron de amaño de partido una y otra y otra y otra vez.

Entonces yo les decía a ellos: ¿Se acuerdan de cómo jugaba Pepe con Mourinho en Real Madrid? Y cada vez que jugaba Real Madrid-Barcelona, Pepe era roja en el banco. ¿Cuánta roja le sacaron a Pepe en aquella época? O sea, era roja por partido, casi. ¿Que acusaron a Pepe de amaño de partido y que estaba apostando en contra del Madrid o qué? O sea, creo que son cosas del juego. Hay características de algunos jugadores que son agresivos o que el arbitraje está predispuesto contra ellos, que por cualquier cosita, ahí va la tarjeta. O sea, al final, sin una prueba fidedigna, uno no puede hablar. Es el llamado: si alguien tiene pruebas, por favor, hable. Por favor, preséntelas. Pero sin pruebas, hago el llamado a que mejor nos abstengamos. - ¿Real España, si algún día llegase a pasar, está preparado para hacer algo? ¿Algún estudio que usted tenga? Mira, yo hago este análisis: ¿cuánto pierde un jugador de Real España no saliendo campeón? ¿Cuánto pierde un jugador de Real España no yendo a una final? Para que digamos: "No gano porque están apostando en contra". Lo que dejan de percibir es bastante. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la apuesta para que esa apuesta sea más de lo que están dejando de percibir? Honestamente, yo no creo en todas las teorías. Por lo menos, o soy muy inocente, o por eso.. - Real España está haciendo pruebas de polígrafo, ¿a qué se debe esto? Es un tema que hicimos una estrategia que anda en unas diez pruebas. Hay varias pruebas que son de actitudes, sicométricas, de carácter, de liderazgo. Estamos buscando si tenemos gente buena, no nos tenemos que preocupar por ese montón de cosas que se dicen. ¿Se contrató a varias personas para este tipo de pruebas? Correcto. Es una empresa que hace un estudio interno de clima laboral completo dentro de la institución. Llevan meses trabajando. Arrancamos en mayo, y todavía le faltan meses para culminar. ¿Cuál es el objetivo final? No es que ande buscando una cacería de brujas sobre quién apueste o esté en amaños de partidos, drogas o tóxinas, o quién sale o juega. No es el objetivo. El objetivo es que una vez todo el club cumpla el procedimiento es que cada uno de los jugadores se sienta con la confianza y que todos sus compañeros no estén en nada de eso, porque más que tener un problema, más creo que tenemos un problema de liderazgo de gente que sale en los periodicos de nuestro país. ¿Por qué se hace eso? Es darle la confianza a todos los compañeros que están dando el todo por el todo por el club y que si cometen un error es porque es meramente deportivo. ¿Qué tipos de preguntas se están haciendo? No estuve metido en eso, pero son unas pruebas rigurosas. Más que todo se hace para ganar confianza, hacer un buen clima laboral, buscar buenas personas, crear esa unión interna, eliminar todas las tóxinas. A todos los dirigentes, jugadores y periodistas, estamos a 35 días de una final. Les hago el llamado: olvídemonos de llenar de veneno, de crear el ambiente de toxinas, de andar hablando del compañero, simplemente respaldemos todos. Y con la esperanza que podamos romper esa sequía larga. Eso solo lo vamos a lograr juntos.