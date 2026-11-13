Jhon Jairo López explota tras acusaciones de amaño: "El fútbol hondureño está podrido"

Tegucigalpa, Honduras.- El entrenador colombiano Jhon Jairo López rompió el silencio y habló en exclusiva con EL HERALDO sobre las graves acusaciones que han sacudido al fútbol hondureño en los últimos días. El director técnico del Juticalpa FC abordó los señalamientos relacionados con supuesto amaños de partidos en la Liga Nacional, respondió a las declaraciones del presidente del Olancho FC, Samuel García, y defendió su trayectoria profesional ante las sospechas que han surgido después de la goleada de 8-0 que sufrió su equipo frente al Olimpia. El estratega sudamericano se refirió a las posibles consecuencias que podría afrontar el fútbol hondureño si las denuncias sobre supuestas irregularidades llegaran a las instancias internacionales. López advirtió que la FIFA puede adoptar medidas si considera que existen motivos suficientes para intervenir y cuestionó que las autoridades nacionales no actúen ante los rumores que, según afirmó, llevan años circulando.

López también expuso las dificultades que, según explicó, atraviesa el conjunto canechero. La conformación de la plantilla, los problemas económicos, la falta de jugadores en determinadas posiciones y la complicada programación del calendario son algunos de los factores que, a su juicio, han condicionado el rendimiento del equipo durante el torneo Apertura. Otro de los aspectos más relevantes de sus declaraciones fue la confirmación de que los inversionistas brasileños que iban a respaldar al club se retiraron a mitad del campeonato.

Entrevista con Jhon Jairo López

¿Cómo ha vivido estos meses en Juticalpa? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es un momento difícil, duro. En lo deportivo, las cosas no nos salen. Venimos con toda la intención del caso de posicionar bien a este equipo, pero no se ha podido por muchas situaciones. Al final, todo recae en la parte deportiva. Ahora nos quedan dos partidos que vamos a pelear a muerte, porque el objetivo es no quedar de últimos y esperemos que las cosas se nos den. Profe, ¿por qué ha sido tan difícil? ¿Qué pasa en medio de todo? A pesar de que hay jugadores de renombre, pareciera que en los partidos la historia es totalmente distinta.Yo ya lo dije en entrevistas anteriores: se han presentado muchas cosas. Siempre fui muy claro al decir que este equipo tiene buenos jugadores, pero está mal conformado y mal diseñado desde la estructura deportiva. Hoy nos encontramos con una cantidad de limitantes para armar un once. Desde el primer momento, cuando se conformó la plantilla, hubo aspectos que no se tuvieron en cuenta, quizá porque no hubo presupuesto o porque se pasaron por alto temas importantes en la conformación de la nómina. No hay defensas centrales, hoy el equipo solamente cuenta con uno, que se llama Loreto Barrios. A partir de ahí, cualquier otro jugador que entre no ocupa su posición natural, y eso genera un problema complejo. Solamente tenemos dos delanteros, y ese también es un problema grave, tenemos cinco laterales derechos y diez volantes centrales para dos posiciones. Además, contamos con un lateral izquierdo y un solo defensa central. La nómina está bien diseñada en algunas posiciones, como los extremos, pero es muy complicado cuando tienes que colocar a un volante de marca como lateral izquierdo o a un lateral derecho como defensa central. Todo eso termina afectando al equipo. La Liga también nos ha perjudicado un poco al programarnos tres partidos consecutivos de visita contra los tres equipos más grandes de Honduras. Eso solamente lo he visto en este país durante mis años como entrenador. No he visto que en otros países un equipo tenga que jugar tres partidos seguidos como visitante y, menos aún, contra los equipos grandes. Todo se va juntando y, al final, pasa lo que está pasando. ¿Es como si quisieran descenderlos, profe? No puedo asegurarlo, pero no es justo. Las cosas no se equilibran en la balanza; siempre se trata de perjudicar al equipo pequeño. ¿Por qué no le programan a Motagua o a Real España tres partidos consecutivos fuera de casa? ¿Por qué siempre tiene que pasarles a los equipos pequeños? Nosotros tenemos problemas de estructura deportiva, dificultades con algunos salarios y problemas en la conformación de la nómina, para terminar de rematar, la Liga nos programa tres partidos consecutivos de visita. Ahí están los resultados. Usted ha trabajado en diferentes equipos de Honduras. En Juticalpa, ¿qué ha sido lo más difícil que ha encontrado? Lo que siempre he dicho es que el problema está en la conformación de la nómina. No tenemos una plantilla para competir en este torneo Apertura, es un equipo mal diseñado y mal conformado. Los directivos saben que conformaron mal el equipo, algunos jugadores querían venir, pero no se pudo concretar su llegada y, al final, pasa esto. No quiero lavarme las manos en lo deportivo, pero es muy difícil pelear sin herramientas. No culpo a los jugadores, porque ellos, al fin y al cabo, dan lo que tienen. Sin embargo, esto es lo que sucede, especialmente cuando se acumulan partidos consecutivos. No es algo fácil y hoy nos encontramos con esta problemática en Juticalpa FC. ¿Hay condiciones de primera división para trabajar en el equipo? Todo se va sumando: los problemas derivados de la mala conformación de la plantilla, el calendario y la situación económica. El presidente tuvo un primer acercamiento con unos inversionistas que venían de Brasil, pero estos se retiraron. También entiendo su situación. ¿Se retiraron los inversionistas brasileños? Sí, se retiraron unos inversionistas a mitad del torneo. Venían con el patrocinio de unos empresarios brasileños, pero al final no cumplieron. Entonces, el presidente de Juticalpa se quedó solo. Entiendo su situación, porque ahora es él quien tiene que asumir toda la responsabilidad económica. También lo comprendo porque iban a llegar cinco jugadores brasileños y, al final, ninguno quedó. El patrocinio nunca llegó. Ahí están las falencias de las que he hablado desde el primer momento. ¿Cuántos meses se le deben a la plantilla en general? Hay jugadores a los que se les ha pagado el 80%. El presidente habló con ellos y les pidió un compás de espera. Les explicó que les pagaría el 80 % y que el 20 % restante se cancelaría al final de la temporada, más o menos en diciembre. En ese sentido, el presidente ha cumplido y yo no tengo quejas. Esto es algo pactado con los jugadores. Los jugadores aceptaron el acuerdo y ahora corresponde que el presidente cumpla con esa propuesta.