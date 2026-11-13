Benguché sobre citación de Comisión de Disciplina: "Venir creo que era innecesario"

San Pedro Sula, Honduras.- Jorge Benguché rompió el silencio sobre la polémica que rodea el partido entre Olimpia y Olancho FC luego de viajar a San Pedro Sula para comparecer en la reunión en la que se abordó lo sucedido durante el encuentro. El capitán merengue aseguró que el equipo albo quería que el compromiso se reanudara, pero sus rivales tenían otra postura: "Nosotros, a partir del gol, queríamos que se reanudara el partido", expresó. El delantero también reconoció que le pareció innecesario tener que presentarse para hablar de un episodio que ya había sido transmitido por televisión y que cuenta con informes arbitrales: "Si me preguntan a mí, venir hasta acá creo que era innecesario. Pero bueno, se dio y tocó venir a aclarar y a presentarse", manifestó.

Además, Benguché evitó entrar en la polémica por los señalamientos de supuesto favoritismo arbitral hacia el conjunto albo y las acusaciones de corrupción en el fútbol hondureño: "Nosotros como jugadores tratamos de cuidar nuestra profesión. Son cuestiones sobre las que no me corresponde opinar. Nosotros estamos enfocados en jugar", sentenció. Mientras tanto, la reunión todavía no deja una resolución definitiva sobre lo que sucederá con el partido entre Olimpia y Olancho FC. -- DECLARACIONES DE JORGE BENGUCHÉ --

¿Cuál es tu posición? ¿Qué sucedió adentro? ¿Qué les dijeron? ¿Qué se contempló en esta reunión, Jorge? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Se estuvo hablando del tema, de lo que pasó en el partido contra Olancho. Ahí se platicó todo lo que pasó: el tema en el que nosotros queríamos reanudar el partido y ellos tenían la decisión de que no iban a continuar. Se estuvo tocando todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se siente venir acá y encontrar otra vez a los colegas alegando sobre el mismo tema? ¿Y el arbitraje también? Se siente raro por todo lo que sucedió en el partido. Y ahora, llegando acá, volver a tocar el mismo tema. Pero nada, estamos con esa situación, que esperamos se pueda resolver lo más pronto posible.

¿Cómo se siente como futbolista que muchas cosas que pasan en el fútbol solo se digan que benefician a Olimpia? Son cuestiones que se dicen. Incluso, a veces, a nosotros también nos ha pesado algún error arbitral, por así decirlo. Pero bueno, normal. Creo que por ahí lo que se alega es que la jugada se inicia por un saque de banda que no era a favor de Olimpia, pero la jugada continúa y ya es otra jugada nueva. Por ahí creo que se dice esto.