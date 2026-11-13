Armando Castro da la cara y habla tras polémica en juego de Olimpia ante Olancho FC

La diligencia forma parte de las investigaciones que las autoridades disciplinarias realizan para esclarecer los acontecimientos que provocaron la suspensión del compromiso entre los albos y los Potros. El caso ha generado una fuerte polémica, especialmente por las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro y las decisiones que rodearon uno de los episodios más discutidos de la jornada.

San Pedro Sula, Honduras .- La polémica que rodea el partido entre Olimpia y Olancho FC sigue generando repercusiones en el fútbol hondureño. Este viernes 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Disciplina (CND) de la Liga Nacional llevó a cabo una audiencia para conocer las declaraciones de cuatro protagonistas del controvertido encuentro, disputado el pasado 7 de noviembre en el estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa.

Las personas citadas para comparecer ante la Comisión fueron el árbitro central, Armando Castro; la comisaria del partido, Ruth Rubio; el capitán del Olimpia, Jorge Benguché; y el del Olancho FC, Óscar Almendárez. Los cuatro acudieron de manera presencial a las oficinas de la Liga Nacional, ubicadas en San Pedro Sula, para brindar sus respectivas versiones de lo sucedido.

Una vez finalizada la audiencia, uno de los principales focos de atención estuvo puesto en el árbitro central Armando Castro, quien tuvo un papel directo en el desarrollo del encuentro entre Olimpia y Olancho FC.

El silbante no tenía inicialmente la intención de ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, ante la insistencia de varios periodistas que aguardaban su salida, Castro terminó pronunciándose brevemente sobre lo ocurrido.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aunque evitó extenderse en sus comentarios, el árbitro dejó un punto de vista sobre el polémico episodio que mantiene bajo investigación a la Comisión Nacional de Disciplina. Su intervención se produjo en medio de la expectación por conocer las versiones de los protagonistas y los elementos que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido.

ENTREVISTA CON ARMANDO CASTRO

¿Cuál es su postura ante esta situación?

Ustedes saben que nosotros, como árbitros, no podemos hablar antes, durante ni después de un partido. Cuando sucede una situación como esta, tampoco podemos dar declaraciones. Las personas responsables de los hechos son quienes podrán hablar con ustedes y responder todas sus preguntas.

Si todo está en el acta arbitral, ¿cuáles fueron las explicaciones que les pidieron?

Esa es una pregunta que deben hacerles a ellos. Nos citaron muy cordialmente, abordamos todos los hechos y las situaciones. Ahora, ustedes pueden hacerles sus consultas y ellos les darán las respuestas.

¿Siente que no era necesaria la citatoria si usted ya había informado todo en el acta arbitral?

Nosotros estamos abiertos a cualquier situación. Quienes trabajamos en este rubro como árbitros, y somos profesionales, estamos en toda la disposición de colaborar en todo lo que nos compete.

¿Tienen la ventaja de conocer claramente el reglamento al momento de suspender un partido?

Claro, el reglamento es válido y nosotros conocemos todas las situaciones. Como parte de nuestra profesión, tratamos de manejar cada situación de la mejor manera posible.