Las <a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/tabla-salario-minimo-honduras-2026-EF30359490">planillas muestran que su salario</a> se mantuvo prácticamente estable durante buena parte de su gestión. En julio de 2022 recibió unos 29 mil lempiras, pero desde agosto de ese año pasó a 44 mil. Posteriormente, su remuneración aumentó ligeramente hasta unos 45 mil lempiras mensuales, cantidad que conservó durante 2024 y 2025. En febrero de 2026, el registro consigna alrededor de 39 mil lempiras.El resto del gasto salarial se distribuyó entre agentes consulares, que concentraron <b>792 mil lempiras</b> en remuneraciones; vicecónsules, con casi <b>690 mil</b>; y secretarios, con cerca de <b>400 mil lempiras</b>. En conjunto, estos pagos y los correspondientes a la plaza de cónsul elevaron el gasto de la nómina a unos <b>cuatro millones de lempiras</b>.Los agentes consulares tenían remuneraciones mensuales habituales de entre 18 mil y 20 mil lempiras, mientras que los vicecónsules registraron salarios de alrededor de 35 mil lempiras durante buena parte del período. Por su parte, el puesto de secretario alcanzó una remuneración mensual de unos 36 mil lempiras.