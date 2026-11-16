Sin embargo, el hallazgo más preocupante no se limita a la profundidad de las grietas. La comparación con abril reveló que algunas continuaron avanzando hasta sobrepasar el acero de refuerzo, cuando en las primeras mediciones todavía no lo habían hecho. Según el <a href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/puente-papa-francisco-diseno-supervisora-fallas-alcaldia-tegucigalpa-AG31511010#google_vignette">análisis técnico</a>, esto indica que las barras metálicas ya no están conteniendo su propagación.También se constató que, en varias fisuras, la abertura pasó de aproximadamente <b>0.3 milímetros </b>en abril a valores de hasta 1 milímetro en septiembre. Las inspecciones posteriores al sellado inicial identificaron, además, nuevas fisuras y la reapertura de algunas que habían sido tratadas para proteger el acero y vigilar su evolución.