Tegucigalpa, Honduras. Las fisuras del puente Papa Francisco, ubicado en la salida a Mateo, al suroeste de la capital, se agravaron entre abril y septiembre de 2026 y alcanzan hasta 59.3 centímetros de profundidad, según un nuevo estudio técnico en poder de EL HERALDO Plus que advierte que los daños no se han estabilizado y podrían seguir avanzando.

El hallazgo consta en el “Informe de revisión y análisis de patologías tipo fisuras de estructura del puente Papa Francisco”, elaborado en septiembre de 2026 por el ingeniero estructural Nelson Centeno Barahona para Ingenieros Calona de Honduras (Incah), empresa constructora del puente. El documento forma parte de un expediente que reúne mediciones, antecedentes de inspecciones y comunicaciones sobre el estado de la estructura.

La fisura más profunda se localizó en la conexión del bloque sísmico de la pilastra 5, un elemento que ayuda al puente a resistir las fuerzas producidas por movimientos sísmicos. El análisis atribuye este daño a que las barras de acero que refuerzan el concreto quedaron orientadas en sentido contrario a la fuerza que debían resistir.

Las mediciones de septiembre documentaron otros cinco puntos con fisuras: uno en la viga cabecera 1 y cuatro en la viga cabecera 5. Estas piezas de concreto reciben parte del peso del puente y lo transmiten hacia sus apoyos. Las profundidades registradas fueron de 2.8, 5.3, 7.1, 10.1 y 12.3 centímetros. En los seis puntos examinados, incluida la conexión del bloque sísmico, las aberturas superficiales oscilaron entre 0.4 y 1.2 milímetros.

Sin embargo, el hallazgo más preocupante no se limita a la profundidad de las grietas. La comparación con abril reveló que algunas continuaron avanzando hasta sobrepasar el acero de refuerzo, cuando en las primeras mediciones todavía no lo habían hecho. Según el análisis técnico, esto indica que las barras metálicas ya no están conteniendo su propagación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También se constató que, en varias fisuras, la abertura pasó de aproximadamente 0.3 milímetros en abril a valores de hasta 1 milímetro en septiembre. Las inspecciones posteriores al sellado inicial identificaron, además, nuevas fisuras y la reapertura de algunas que habían sido tratadas para proteger el acero y vigilar su evolución.

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El estudio detectó, además, que en algunas zonas agrietadas la superficie del concreto sobresale ligeramente, entre 0.1 y 0.5 milímetros, una deformación localizada que podría estar relacionada con la presión que soporta la estructura, aunque el informe no establece con certeza su causa. También identificó grietas posiblemente asociadas con cambios en las fuerzas que reciben las vigas y otras en sus uniones con las columnas que las sostienen. Aunque algunos daños son difíciles de percibir a simple vista, el informe advierte que afectan partes fundamentales para sostener el peso del puente. Incluso, señala que la ausencia de grietas visibles en determinadas zonas no garantiza que el concreto conserve toda su resistencia, pues algunos elementos podrían haber alcanzado su límite sin mostrar daños externos.

Las conclusiones establecen que las fisuras permanecen activas y no muestran señales de estabilización. Si continúan creciendo, podrían comprometer la resistencia de las partes afectadas y provocar fallas de mayor gravedad. La controversia tiene antecedentes documentados. El 23 de julio de 2026, EL HERALDO Plus publicó la investigación “Exclusiva: Puente Papa Francisco fue habilitado pese a fisuras detectadas previamente”, en la que reveló que el puente fue habilitado parcialmente el 21 de noviembre de 2025, pese a que ya presentaba fisuras y seguía inconcluso.

Un día después, EL HERALDO Plus publicó “Chats revelan presión para habilitar el puente Papa Francisco: ‘Fue la instrucción del alcalde’”, una segunda investigación que expuso las presiones para mantener la apertura nueve días antes de las elecciones generales. En conversaciones internas, el entonces director de Control y Seguimiento de la Alcaldía, Benjamín Bustamante, pidió acelerar los trabajos y aseguró que “fue la instrucción del alcalde que estuviera completamente habilitado”, en referencia a la administración de Jorge Aldana, quien buscaba la reelección.

Una reparación urgente que sigue sin autorización

Ante el agravamiento de las fisuras, el informe recomienda reforzar cuanto antes las partes afectadas del puente Papa Francisco. También señala que los sellados realizados anteriormente permitieron comprobar que las grietas siguen activas, por lo que volver a cubrirlas no sustituye las reparaciones estructurales necesarias. Pese a que ya existe una propuesta técnica de reparación, los trabajos todavía no comienzan. La solución, definida desde el 22 de junio de 2026 por Incah y la Asociación de Consultores en Ingeniería (ACI), responsable del diseño y la supervisión, contempla reparar las fisuras, reforzar la estructura y modificar sus apoyos. El 30 de septiembre, ambas empresas solicitaron a la Alcaldía autorización para ejecutar las intervenciones.

La Alcaldía respondió que antes de autorizar esa intervención necesita una evaluación independiente que determine si la solución propuesta es adecuada para las condiciones actuales del puente. Así lo planteó en el oficio AMDC-DM-348-2026, fechado el 15 de octubre y recibido por las empresas cuatro días después. Entre las posibilidades mencionó la participación de VSL Construction Systems, una firma internacional especializada en ingeniería estructural, sin que el documento confirme que ya haya realizado esa evaluación. Posteriormente, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, informó que la Alcaldía ya recibió un informe de una empresa española especializada en seguridad de puentes y que sus expertos se reunirían con técnicos hondureños para consensuar una solución. Sin embargo, todavía no se ha anunciado una fecha para iniciar las reparaciones ni se han determinado formalmente las responsabilidades económicas de las empresas involucradas.

En el mismo oficio del 15 de octubre, la Alcaldía exigió a Incah y ACI esclarecer bajo qué condiciones se autorizó la apertura del puente y qué advertencias existían sobre sus fallas estructurales. El requerimiento cobra relevancia ante las presiones para habilitar la obra antes de las elecciones generales, reveladas por EL HERALDO Plus en julio de 2026. La Alcaldía también pidió determinar las responsabilidades legales y económicas, y advirtió que autorizar las reparaciones no exime a las empresas de responder por posibles defectos atribuibles a ellas ni obliga a la municipalidad a asumir sus costos. Zelaya descartó que la municipalidad asuma los costos de reparación y señaló a las empresas involucradas en la obra. “La alcaldía no va a erogar un centavo más”, afirmó a EL HERALDO Plus. “Si fue un error de diseño o lo que sea, lo van a pagar ellos”, sostuvo.

José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, señaló que deben revisarse las garantías contractuales y las obligaciones de las empresas involucradas. En particular, cuestionó que ACI haya tenido a su cargo tanto el diseño como la supervisión del proyecto. “Todos los proyectos que hacen los gobiernos y municipalidades exigen una fianza de calidad a la contratista, que dura por un año. Entonces, digamos, por ahí empezaríamos. Quién lo diseñó, qué castigo puede tener, hay que revisar muy bien la Ley de Contratación del Estado, porque la misma empresa que lo supervisó lo diseñó”, manifestó.

La doble función de ACI consta en el contrato obtenido por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus en HonduCompras, plataforma administrada por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), mediante el cual la Alcaldía contrató a la empresa el 25 de julio de 2023 para diseñar el puente Papa Francisco por 5.5 millones de lempiras y supervisar su construcción por otros 24.6 millones. Además, aunque la Ley de Contratación del Estado no prohíbe expresamente que una misma empresa diseñe y supervise una obra, su artículo 79 contempla la investigación de posibles errores atribuibles a los diseñadores o negligencia de los supervisores. A su vez, el artículo 234 del reglamento establece responsabilidades por errores u omisiones en estos servicios, por lo que la doble función de ACI no constituye por sí sola una ilegalidad, pero tampoco la exime de responder por eventuales fallas atribuibles a su trabajo.

Una apertura bajo cuestionamientos y una reparación sin fecha

Mientras se esclarecen las responsabilidades, la reapertura sigue sin fecha. Sierra estimó que las reparaciones podrían prolongarse entre seis y ocho meses y descartó habilitar el puente únicamente para vehículos de menor peso. “Hasta que no estemos 100% seguros de la solución, no lo podemos abrir. Nos han dado soluciones de abrir solo para tráfico mediano, pero eso no fue por lo que pagaron los capitalinos”, afirmó.

La estimación de seis a ocho meses contrasta con las expectativas anunciadas anteriormente por la Alcaldía. En septiembre, Juan Diego Zelaya planteó la posibilidad de habilitar el puente en diciembre de 2026. Sin embargo, el 26 de octubre reconoció que no existía una fecha definitiva para su reapertura, una incertidumbre que persiste ante el agravamiento de las fisuras y la falta de una solución técnica autorizada. Casi un año después de su apertura parcial, el puente Papa Francisco continúa cerrado. La obra, cuyo diseño, supervisión y construcción comprometieron más de 529 millones de lempiras, sigue sin una reparación autorizada ni responsabilidades determinadas, mientras las fisuras continúan avanzando.