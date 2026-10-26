Juan Diego Zelaya: “No tenemos una fecha definitiva para abrir el puente Papa Francisco”

Tegucigalpa, Honduras.-El puente a desnivel Papa Francisco continúa sin una fecha definitiva para su reapertura, debido a las fisuras detectadas en la estructura y a los trabajos adicionales que deberá ejecutar la empresa contratista antes de que se permita nuevamente el tránsito vehicular.

“Todavía no tenemos una fecha definitiva para abrir el puente Papa Francisco”, indicó el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, al referirse a esta obra, ubicada en el anillo periférico, en la intersección hacia la aldea Mateo, que tiene un costo aproximado de 500 millones de lempiras.

El edil explicó a EL HERALDO que las fisuras identificadas obligaron a realizar estudios estructurales para determinar las condiciones de la infraestructura y establecer las intervenciones necesarias antes de autorizar su funcionamiento.

“Las fisuras detectadas obligaron a realizar estudios estructurales y definir trabajos adicionales que debe ejecutar el contratista antes de habilitarlo”, manifestó el funcionario, al señalar que la decisión dependerá de los resultados técnicos y de la ejecución de las reparaciones correspondientes.

El entrevistado reconoció que la falta de circulación por el puente genera dificultades para los conductores que transitan por el anillo periférico y los sectores aledaños, donde la carga vehicular complica los desplazamientos, especialmente durante las horas de mayor demanda.

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“Entiendo la molestia y las dificultades que este cierre provoca. Nos hacemos cargo del seguimiento, pero la apertura depende de que los especialistas confirmen que puede utilizarse con seguridad”, expresó el alcalde capitalino.