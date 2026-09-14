Puente Papa Francisco seguirá cerrado hasta diciembre por auditoria estructural

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación del puente a desnivel Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico, en la salida hacia la aldea de Mateo, se extendería hasta diciembre, mientras la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) concluye las acciones derivadas de una auditoría estructural.

La nueva fecha fue planteada por el alcalde Juan Diego Zelaya, quien explicó que la municipalidad recibió los resultados de una auditoría solicitada para determinar las condiciones de seguridad de la estructura, luego de los cuestionamientos surgidos en redes sociales.

“Pedimos una auditoría estructural completa. Ya la recibimos y se están preparando los presupuestos que tiene que hacer la constructora”, explicó Zelaya, al referirse a los trabajos que deberán ejecutarse antes de que el paso pueda ser reabierto.

El alcalde señaló que la prioridad de la actual administración es garantizar que la estructura sea segura para los miles de conductores que utilizan diariamente el anillo periférico y que podrían circular por el paso elevado una vez habilitado.

“No puedo responsablemente habilitar ese puente sin estar 100% seguro de que una familia capitalina que pase por allí en su vehículo estarán seguros”, afirmó el edil.

Aunque diciembre aparece ahora como una fecha estimada para la reapertura, Zelaya aclaró que los trabajos podrían concluir antes si los procesos técnicos y administrativos avanzan con rapidez.