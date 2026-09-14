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Puente Papa Francisco seguirá cerrado hasta diciembre por auditoria estructural

La AMDC estima que hasta diciembre podría habilitarse el puente Papa Francisco, aunque el alcalde Juan Diego Zelaya espera que los trabajos terminen antes

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 12:48
Puente Papa Francisco seguirá cerrado hasta diciembre por auditoria estructural

La auditoría estructural del puente Papa Francisco ya fue recibida por la Alcaldía, que ahora espera los presupuestos de la constructora para ejecutar las obras necesarias.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación del puente a desnivel Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico, en la salida hacia la aldea de Mateo, se extendería hasta diciembre, mientras la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) concluye las acciones derivadas de una auditoría estructural.

La nueva fecha fue planteada por el alcalde Juan Diego Zelaya, quien explicó que la municipalidad recibió los resultados de una auditoría solicitada para determinar las condiciones de seguridad de la estructura, luego de los cuestionamientos surgidos en redes sociales.

“Pedimos una auditoría estructural completa. Ya la recibimos y se están preparando los presupuestos que tiene que hacer la constructora”, explicó Zelaya, al referirse a los trabajos que deberán ejecutarse antes de que el paso pueda ser reabierto.

El alcalde señaló que la prioridad de la actual administración es garantizar que la estructura sea segura para los miles de conductores que utilizan diariamente el anillo periférico y que podrían circular por el paso elevado una vez habilitado.

“No puedo responsablemente habilitar ese puente sin estar 100% seguro de que una familia capitalina que pase por allí en su vehículo estarán seguros”, afirmó el edil.

Aunque diciembre aparece ahora como una fecha estimada para la reapertura, Zelaya aclaró que los trabajos podrían concluir antes si los procesos técnicos y administrativos avanzan con rapidez.

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La municipalidad deberá esperar que la empresa constructora prepare los presupuestos correspondientes a partir de las recomendaciones y conclusiones de la auditoría estructural, para posteriormente definir las intervenciones necesarias.

“No vamos a aumentar el presupuesto del contrato”, aseguró Zelaya, al explicar que la intención es que las acciones requeridas se desarrollen dentro del marco contractual establecido para el proyecto.

Fue habilitado

Es de recordar que el puente Papa Francisco fue habilitado parcialmente el 21 de noviembre de 2025, a pesar que la obra todavía se encontraba en ejecución

Menos de dos meses después de esa habilitación, la estructura volvió a quedar cerrada luego de que se detectaran fisuras en elementos del puente y desde enero de 2026 permanece fuera de servicio mientras se realizan evaluaciones para determinar las condiciones de la obra.

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La obra representa una inversión municipal de alrededor de 529 millones de lempiras considerando diseño, supervisión y construcción.

Los capitalinos crítican que este proyecto debió terminar un años despúes, sin embargo, en el punto de la estructura vial todas las mañanas y tarde se genera tráfico en la zona.

Promesas de entrega

La primera fecha comprometida para la apertura del puente Papa Francisco fue junio de 2025. El proyecto avanzaba con la expectativa de que los conductores pudieran utilizar la nueva infraestructura antes de que terminara ese mes.

Sin embargo, noviembre de 2025 llegó con la obra todavía en ejecución. Para aliviar el congestionamiento vehicular, se habilitó parcialmente un carril, mientras la Alcaldía mantenía la expectativa de concluir los trabajos y permitir el funcionamiento del puente en diciembre de 2025.

El puente sigue a la espera de ser habilitado, mientras el tráfico sigue en horas de la mañana y tarde.

El puente sigue a la espera de ser habilitado, mientras el tráfico sigue en horas de la mañana y tarde.

(Foto: David Romero/EL HERALDO)

El año terminó y la apertura total no se concretó, entonces, la fecha fue trasladada para finales de enero de 2026, cuando la obra ya mostraba un mayor porcentaje de avance y la Alcaldía sostenía que los trabajos restantes permitirían entregar el proyecto durante ese mes.

Para marzo de 2026, la promesa volvió a modificarse y se manejó la posibilidad de habilitar el paso a finales de ese mes. En medio del proceso surgieron además evaluaciones relacionadas con fisuras y condiciones estructurales del puente.

La siguiente fecha quedó planteada para finales de junio de 2026, sin embargo, quedó condicionada a los estudios y trabajos de reforzamiento de la estructura.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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