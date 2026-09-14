Puente Papa Francisco seguirá cerrado hasta diciembre por auditoria estructural

El año terminó y la apertura total no se concretó, entonces, la fecha fue trasladada para finales de enero de 2026, cuando la obra ya mostraba un mayor porcentaje de avance y la Alcaldía sostenía que los trabajos restantes permitirían entregar el proyecto durante ese mes.Para marzo de 2026, la promesa volvió a modificarse y se manejó la posibilidad de habilitar el paso a finales de ese mes. En medio del proceso surgieron además evaluaciones relacionadas con fisuras y condiciones estructurales del puente.La siguiente fecha quedó planteada para finales de junio de 2026, sin embargo, quedó condicionada a los estudios y trabajos de reforzamiento de la estructura.