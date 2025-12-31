Aldana abandona campamento en el Infop tras derrota en declaratoria del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El denominado “campamento de la victoria”, instalado por el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana en el Instituto de Formación Profesional (Infop), fue abandonado tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo ubicó en segundo lugar. Luego de casi un mes apostado en las afueras del Infop, el último día de 2025 la zona luce desolada, custodiada únicamente por agentes de la Policía Municipal permanecía la carpa en la que el edil capitalino se mantuvo en protesta. Sin embargo, horas después de la declaratoria oficial del órgano electorla y según informaron agentes policiales apostados en el lugar, Aldana abandonó el campamento la misma noche del martes 30 de diciembre.

De acuerdo con los resultados oficiales, el alcalde en funciones y aspirante a la reelección del partido Libertad y Refundación (Libre), se ubicó en el segundo lugar de la contienda por la alcaldía capitalina. Durante el desarrollo del conteo, Aldana cuestionó públicamente el avance del proceso electoral y solicitó la revisión de todas las actas pendientes antes de que se emitiera la declaratoria final. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La definición de la alcaldía del Distrito Central se produjo tras varios días de revisión y ajustes en el sistema de divulgación de resultados, en un contexto marcado por recuentos parciales, suspensiones y reanudaciones del escrutinio especial, debido a inconsistencias detectadas en actas provenientes de distintos centros de votación. Con la oficialización de los resultados, el CNE dio por concluida la elección municipal en Tegucigalpa, una de las más disputadas del proceso electoral, quedando establecida la victoria de Juan Diego Zelaya sobre Jorge Aldana en la capital del país.