Carlos Amílcar Morales gana la alcaldía de Sabanagrande: declaratoria del CNE

Tegucigalpa, Honduras.— El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este día el triunfo del Partido Nacional en la alcaldía de Sabanagrande, Francisco Morazán, al declarar oficialmente ganador al candidato Carlos Amílcar Morales, que encabezó la fórmula municipal.
La resolución electoral establece que el aspirante nacionalista logró 3,428 votos, cifra que lo coloca como ganador del proceso electoral desarrollado en ese municipio durante las elecciones generales.
La declaratoria, este 30 de diciembre, se emitió una vez agotadas las etapas de revisión de actas, verificación de resultados y cumplimiento de los plazos legales establecidos en la normativa electoral.
Con la oficialización de los resultados, queda cerrado el proceso electoral municipal en Sabanagrande y se habilita al alcalde electo para asumir el cargo en el período constitucional correspondiente.