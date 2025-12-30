Carlos Amílcar Morales gana la alcaldía de Sabanagrande: declaratoria del CNE

Tegucigalpa, Honduras.— El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este día el triunfo del Partido Nacional en la alcaldía de Sabanagrande, Francisco Morazán, al declarar oficialmente ganador al candidato Carlos Amílcar Morales, que encabezó la fórmula municipal.

La resolución electoral establece que el aspirante nacionalista logró 3,428 votos, cifra que lo coloca como ganador del proceso electoral desarrollado en ese municipio durante las elecciones generales.