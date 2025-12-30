Carlos Amílcar Morales gana la alcaldía de Sabanagrande: declaratoria del CNE

Morales sucederá en el cargo a Germán Díaz, quien fungía como alcalde tras el fallecimiento del anterior titular, y al Dr. Darwin Rosales Mora

  • Carlos Amílcar Morales gana la alcaldía de Sabanagrande: declaratoria del CNE

    La declaratoria, este 30 de diciembre, se emitió una vez agotadas las etapas de revisión de actas.

     Foto: Facebook.
  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 09:34

Tegucigalpa, Honduras.— El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este día el triunfo del Partido Nacional en la alcaldía de Sabanagrande, Francisco Morazán, al declarar oficialmente ganador al candidato Carlos Amílcar Morales, que encabezó la fórmula municipal.

La resolución electoral establece que el aspirante nacionalista logró 3,428 votos, cifra que lo coloca como ganador del proceso electoral desarrollado en ese municipio durante las elecciones generales.

Tomás Zambrano: "A los de Libre les decimos, tienen que entregar el poder pacíficamente"

La declaratoria, este 30 de diciembre, se emitió una vez agotadas las etapas de revisión de actas, verificación de resultados y cumplimiento de los plazos legales establecidos en la normativa electoral.

Con la oficialización de los resultados, queda cerrado el proceso electoral municipal en Sabanagrande y se habilita al alcalde electo para asumir el cargo en el período constitucional correspondiente.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más