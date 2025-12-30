Jorge Aldana advierte que no dejarán la Alcaldía hasta que se cuenten todos los votos

El edil sostuvo que la declaratoria se emitió sin haberse contado 435 actas, las cuales, dijo, representan la voluntad de aproximadamente 100 mil capitalinos.

Aldana señaló que la propia consejera Cossette López reconoció dudas en la declaratoria, al afirmar que “en 66 municipios no goza con certeza matemática ni jurídica”, situación que —según indicó— incluye al Distrito Central. “Ella misma en esa declaratoria ha dejado el espacio de la duda razonable que tenemos nosotros”.

Tegucigalpa, Honduras.- El actual alcalde del Distrito Central y candidato del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana , cuestionó la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche de este martes 30 de diciembre y aseguró que no abandonarán la Alcaldía hasta que se demuestre quién ganó realmente la elección.

“El 20% del voto de la capital están esas 435 actas”, subrayó, al tiempo que afirmó: “Nosotros no aceptamos ni reconocemos el resultado de esa declaratoria espuria a falta de 100 mil votos para ser contabilizados”.

Aldana aseguró que su movimiento ha sostenido una protesta de un mes exigiendo el conteo total de las actas. “Nosotros ganamos la elección y lo sabemos, por eso hemos estado en una lucha de 30 días, campando, comiendo en la calle para rogarle, implorarle, al CNE que contara las actas y contara los votos”.

El alcalde fue enfático en que no abandonará el cargo mientras no se esclarezca el resultado.

“Yo sería incapaz de usurpar un espacio que no me he ganado con la voluntad del pueblo en las urnas. Es por eso que acá, hoy mismo, de la Alcaldía Municipal del Distrito Central no nos sacan hasta que cuenten los votos y demuestren quién resulta ganador”, concluyó.