Publicación en X de Jorge Aldana en la que anuncia que se unirá al Partido Liberal es falsa

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla de una supuesta publicación en X del alcalde del Distrito Central, en la que anuncia que se unirá al Partido Liberal tras abandonar su aspiración por su reelección como edil por el partido Libertad y Refundación (Libre). No obstante, el contenido es falso. No existe registro del posteo en la cuenta oficial de Aldana en X. Además, el edil capitalino confirmó a EH Verifica que el contenido viral es apócrifo. "Hoy regreso al Partido Liberal, convencido de que desde ahí podemos reconstruir una propuesta real para recuperar la capital", se lee literalmente en la captura que presumentamente muestra una entrada en X de Aldana, compartida más de 9,500 veces desde el 29 de diciembre del 2025.

El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, se mantiene un campamento en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde funciona el Centro Logístico Electoral (CLE), como protesta para exigir que se cuenten todas las actas pendientes con inconsistencias antes de la declaratoria final de los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre del 2025. Aldana sostiene que alrededor de 430 actas del Distrito Central aún no han sido contabilizadas y que su revisión podría incidir en el resultado de la elección municipal. Por ello, ha demandado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que realice un escrutinio completo y transparente de esas actas. Al 30 de diciembre, Aldana con 163,577. se encuentra por detrás de Juan Diego Zelaya, quien suma 164,465 marcas.

Publicación falsa