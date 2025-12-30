Capitalinos cuestionan a Aldana tras 22 días acampando frente al Infop

Tegucigalpa, Honduras.- Durante 22 días consecutivos, el alcalde capitalino Jorge Aldana ha estado ausente de la sede municipal, al mantenerse acampando en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Pese a que el periodo de escrutinio finalizará este martes 30 de noviembre —tiempo límite en el que los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) deben realizar la declaratoria de los tres niveles electorales: presidenciales, diputaciones y corporaciones municipales— Aldana asegura que continúa “con su lucha para defender la democracia” mientras cumple con sus funciones edilicias.
Lo que levanta cuestionamientos por parte de capitalinos es que, además de vivir la incertidumbre política, el jefe municipal debería atender sus labores de servicio a la ciudad.
“Él debería estar trabajando, lo mejor es que espere a que termine su periodo, y siga trabajando por los capitalinos; definitivamente no está dando el 100% de atención a Tegucigalpa”, aseguró Eli Munguía, capitalina.
El malestar no se limita a pocas zonas del Distrito Central, ya que pobladores de la colonia Guillén y El Reparto —zonas afectadas por los deslizamientos— siguen a la espera de soluciones por parte de las autoridades edilicias.
“El alcalde debe tomar acciones, es una grosería que durante todos estos años la alcaldía no nos haya resuelto aún esta situación, incluso hemos pensado en realizar protestas en la alcaldía, perdimos todo”, aseguró José Mendoza, quien perdió su casa debido a la falla geológica el pasado octubre.
Obras pendientes
Enfrentando las críticas, el alcalde capitalino aseguró que continúa trabajando, y que el famoso “Campamento de Buen Corazón” se convirtió en su oficina provisional. La gestión municipal, sostuvo, no se ha detenido a pesar de su permanencia a las afueras del Infop.
"Quiero asegurarle a la población capitalina que todo el trabajo de la Alcaldía Municipal sigue igual, no se detiene. Yo sigo mi trabajo permanente atendiendo los temas torales", aclaró el edil.
Aldana destacó una serie de obras que hasta el momento ya fueron finalizadas, o continúan en constante construcción y con personal trabajando, como la inauguración de la calle principal ubicada en la colonia Nueva Capital.
Además, informó que ya se inició la fundición de la segunda viga cajón del paso a desnivel del puente elevado Papa Francisco, ubicado en las inmediaciones de Mateo, que será finalizado durante enero del 2026.
Igualmente, está pendiente la obra de mitigación ubicada en la colonia Miramesí, que pese a registrar ocho meses de retraso, será culminada en febrero de 2026.
Sin embargo, capitalinos apuntan a que el alcalde debería enfocarse en sus labores edilicias y finalizar los proyectos que aún continúan pendientes, como la caja puente que fue prometida en la colonia Reynel Fúnez, que desde el pasado octubre fue prometida a los pobladores del sector.
Además, el puente túnel Florencia del bulevar Suyapa, obra de alivio vial que registra más de 16 meses de retraso.