Puente Papa Francisco será evaluado por expertos españoles en las próximas semanas

Tegucigalpa, Honduras.- Las fisuras del puente Papa Francisco continúan agravándose y obligan a las autoridades municipales a buscar una solución técnica con especialistas internacionales. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció que en las próximas semanas se reunirá el equipo de expertos españoles con técnicos locales para analizar las reparaciones que necesita la estructura.

La preocupación de las autoridades aumentó luego de conocer que las grietas identificadas anteriormente se han vuelto más largas y profundas, según las notificaciones recibidas de la misma empresa contratista que participó en la construcción de la obra.

"Las fisuras que tenía se han vuelto más profundas. La misma empresa contratista nos ha confirmado que, efectivamente, las fisuras se han hecho más largas y profundas", explicó el edil al referirse al deterioro que presenta actualmente el puente.

Zelaya detalló que la Alcaldía ya recibió el informe de una empresa española especializada en seguridad de puentes. El documento servirá como base para que los profesionales extranjeros y los técnicos hondureños discutan las alternativas de intervención.

"Ya tenemos el informe de una empresa española experta en seguridad de puentes y esperamos que en las próximas semanas se realice una reunión entre los técnicos españoles y los técnicos locales", manifestó el alcalde a EL HERALDO.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El propósito de ese encuentro será alcanzar un consenso sobre el procedimiento que permita corregir las deficiencias detectadas, sin comprometer la estabilidad de la infraestructura ni la seguridad de los conductores que utilizan esta conexión vial.

El funcionario reconoció que los estudios estructurales y las auditorías realizadas por la actual administración municipal identificaron un error de diseño. Aunque inicialmente se había planteado una alternativa de reparación, posteriormente surgieron nuevos cuestionamientos relacionados con el material Durapac y las condiciones de la estructura.