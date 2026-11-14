Puente Papa Francisco será evaluado por expertos españoles en las próximas semanas

Tegucigalpa, Honduras.- Las fisuras del puente Papa Francisco continúan agravándose y obligan a las autoridades municipales a buscar una solución técnica con especialistas internacionales. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció que en las próximas semanas se reunirá el equipo de expertos españoles con técnicos locales para analizar las reparaciones que necesita la estructura.
La preocupación de las autoridades aumentó luego de conocer que las grietas identificadas anteriormente se han vuelto más largas y profundas, según las notificaciones recibidas de la misma empresa contratista que participó en la construcción de la obra.
"Las fisuras que tenía se han vuelto más profundas. La misma empresa contratista nos ha confirmado que, efectivamente, las fisuras se han hecho más largas y profundas", explicó el edil al referirse al deterioro que presenta actualmente el puente.
Zelaya detalló que la Alcaldía ya recibió el informe de una empresa española especializada en seguridad de puentes. El documento servirá como base para que los profesionales extranjeros y los técnicos hondureños discutan las alternativas de intervención.
"Ya tenemos el informe de una empresa española experta en seguridad de puentes y esperamos que en las próximas semanas se realice una reunión entre los técnicos españoles y los técnicos locales", manifestó el alcalde a EL HERALDO.
El propósito de ese encuentro será alcanzar un consenso sobre el procedimiento que permita corregir las deficiencias detectadas, sin comprometer la estabilidad de la infraestructura ni la seguridad de los conductores que utilizan esta conexión vial.
El funcionario reconoció que los estudios estructurales y las auditorías realizadas por la actual administración municipal identificaron un error de diseño. Aunque inicialmente se había planteado una alternativa de reparación, posteriormente surgieron nuevos cuestionamientos relacionados con el material Durapac y las condiciones de la estructura.
"Cuando nosotros llegamos, realizamos los estudios y las auditorías estructurales, que nos arrojaron un error de diseño. Habíamos encontrado una solución, pero después apareció el tema del Durapac", recordó Zelaya.
El alcalde agregó que, ante las nuevas interrogantes, se ordenó otra auditoría para revisar las condiciones de la obra. Los resultados, según explicó, volvieron a señalar problemas relacionados con el diseño que deberán corregirse antes de considerar una nueva habilitación.
"Hicimos otra auditoría y los resultados también fueron similares en cuanto al error de diseño que hay que reparar", sostuvo el edil, quien reconoció que el panorama se ha complicado debido al avance de las fisuras.
El puente Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico, en la salida a Mateo, fue habilitado parcialmente el 21 de noviembre de 2025 durante la administración del exalcalde Jorge Aldana. Sin embargo, la apertura duró poco, pues en enero de 2026 las autoridades determinaron cerrar nuevamente el paso luego de detectar rajaduras en sus componentes estructurales.
De acuerdo con investigaciones publicadas por EL HERALDO, los daños ya habían sido identificados antes de la habilitación parcial de noviembre de 2025. Incluso, documentos técnicos de la empresa constructora dejaron constancia de hallazgos en la pilastras.
La inversión en el proyecto supera los 500 millones de lempiras, incluyendo los componentes de construcción, diseño y supervisión. Se trata de una de las obras viales más importantes para la conexión del anillo periférico con la calle Los Alcaldes y la salida hacia la aldea de Mateo.
"Recordemos que es un puente en el que se han invertido más de 500 millones de lempiras y no debería presentar esos problemas", cuestionó Zelaya al referirse a la millonaria inversión que permanece sin cumplir su propósito de mejorar la circulación vehicular.
Agregó que "estamos tratando de buscar una solución, pero responsablemente no puedo abrir un puente que puede poner en riesgo la vida de las personas".
Zelaya insistió en que no pretende tomar una decisión apresurada por las presiones que genera el congestionamiento vehicular en el sector y manifestó que una reapertura sin las garantías correspondientes podría tener consecuencias irreparables para quienes transiten por el lugar.
"Imagínate que una familia pase por ahí, que el puente se raje y se caiga, y que esa familia muera. ¿Quién va a ser el responsable?", expresó el edil al advertir sobre las consecuencias de habilitar el puente.