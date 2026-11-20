MIREYA. Ahora que el FBI le cayó a la excónsul, y está a punto de enchachar a su colega de los zambos, aparece Mireya anunciando una investigación por tierra, mar y aire en los consulados. ¡Ahhh! y que hay muchas denuncias por cobros ilegales y no sé qué. Después del susto, ¡Jesús María!

MOSCAS. La bulla en Las Lomas es que a dos conocidos pateplumas ya les andan las moscas y que, el día menos pensado, les caen con requerimientos fiscales. SOMBREROS. Uno de los susodichos tenía como tres sombreros y, sacó pisto a lo loco de su institución, para pagar los batallones de cubanos y venezolanos que trajo Xiomara.

MAO. El orate de Marlon Ochoa jura que se siente “orgulloso” de ser “perseguido”. Este desquiciado mental se quedó congelado en el marxismo de los tiempos de Mao y Stalin.

FUGITIVO. Si Honduras fuera un país serio, el fugitivo de Marlon Ochoa hubiera sido enchachado desde el mismo 27 de enero que salió Xiomara, junto al otro orate de Mario Morazán y, no digamos, el Redondo.

CARTEL. Solo a Roosevelt, dicen, no tocarán ni con el pétalo de un clavel, pese a haber sido el cabecilla del cartel verde olivo que estuvo a punto de descarrilar el proceso electoral.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

ONU. Reaparecen los derechos humanos de la ONU y, como para taparle el ojo al macho, condenan las terribles masacres en Yoro. Jueeeeee...

GERZON. El diablo sigue suelto y ahora exige que suelten a su mamá, si no, manda a decir, “va a ver plomo”. Gerzon asegura que ya tienen en la mira a los operadores del cartel que actúan desde el extranjero.

LUCIFER. Y, entre esos ilustres que operan desde afuera, no estará Lucifer, el jefe de los diablos, porque, para que siga mandando audios con tanta impunidad y amenazando a medio mundo.

HAMBRE. Algunos policías que se encuentran en la zona cero, en Yorito, se han quejado ante corresponsales de prensa de que están aguantando hambre, porque la “people”, por el miedo que le ha infundido el tal cartel, no les vende comida.

TRIPARTITO. Adivina, adivinador, por qué si el RAP, el IHSS y el Infop tienen el mismo sistema de gobierno tripartito, solo en uno funciona y, en los otros dos, ha sido un rotundo fracaso. 2027. El RAP tiene pisto de sobra -50,300 millones- mientras el IHSS y el Infop, que también reciben aportaciones del sector privado y del gobierno, pasan reventados. El RAP cumple 33 años y su presidente, JC Sikafi, asegura que lo mejor está por venir en 2027.