A La Tolva, “El Yerri”, supuesto gatillero y distribuidor de droga de la MS-13

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Yoser Aly Bautista Menjívar, conocido con el alias de “El Yerri”, miembro activo de la estructura terrorista Mara Salvatrucha (MS-13).
La captura se ejecutó el pasado 1 de octubre en la colonia Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
Según las investigaciones, el arrestado se desempeñaba con el rango de “Traca” y era el encargado de la venta de drogas en varios sectores de San Pedro Sula, además de fungir como gatillero de la estructura criminal.
Durante la intervención, los agentes le decomisaron una pistola calibre 40 milímetros, tres cargadores, 32 cartuchos, marihuana, diez libras de esta droga listas para su comercialización, dos teléfonos celulares y una motocicleta.
Yoser Aly Bautista Menjívar enfrenta cargos por la comisión de los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociación terrorista, en perjuicio de la salud pública, la seguridad interior y el Estado de Honduras.
Tras evaluar los indicios presentados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y agentes de la DAET, el juez ordenó la remisión inmediata del procesado al centro penitenciario de máxima seguridad “La Tolva”, ubicado en el municipio de Morocelí, El Paraíso.
El imputado permanecerá recluido en el centro penal mientras continúa el proceso penal en su contra y se determina su situación jurídica.