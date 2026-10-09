A La Tolva, “El Yerri”, supuesto gatillero y distribuidor de droga de la MS-13

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Yoser Aly Bautista Menjívar, conocido con el alias de “El Yerri”, miembro activo de la estructura terrorista Mara Salvatrucha (MS-13). La captura se ejecutó el pasado 1 de octubre en la colonia Lomas del Carmen, en San Pedro Sula, por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Según las investigaciones, el arrestado se desempeñaba con el rango de “Traca” y era el encargado de la venta de drogas en varios sectores de San Pedro Sula, además de fungir como gatillero de la estructura criminal. Durante la intervención, los agentes le decomisaron una pistola calibre 40 milímetros, tres cargadores, 32 cartuchos, marihuana, diez libras de esta droga listas para su comercialización, dos teléfonos celulares y una motocicleta.