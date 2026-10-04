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Lluvias dejan rescates, derrumbes y caída de árboles en distintos puntos de la capital

Las lluvias generaron múltiples emergencias en distintos sectores de la capital, donde los cuerpos de socorro realizaron rescates e inspecciones por crecidas de quebradas

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 10:25
Lluvias dejan rescates, derrumbes y caída de árboles en distintos puntos de la capital

El aumento de los caudales de quebradas, derrumbes y caída de árboles obligó a los cuerpos de socorro a desplegar operativos en varios sectores de la capital.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas durante la jornada del sábado dejaron varias incidencias en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, entre ellas rescates, derrumbes, caída de árboles, crecidas de quebradas y personas afectadas por el contacto con líneas de alta tensión.

El Cuerpo de Bomberos atendió varias emergencias provocadas por las precipitaciones. Ante esta situación, los equipos de socorro permanecieron en alerta ante el incremento de los caudales y las condiciones de riesgo en diferentes puntos de la capital.

Sergio Madrid, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Honduras, informó que "dos niños fueron arrastrados por la corriente de agua en la quebrada La Soledad, los mismos que ya fueron rescatados. Se encuentra uno de ellos en el Hospital Escuela”.

Otra de las emergencias ocurrió en la colonia 14 de Enero, donde los cuerpos de socorro atendieron un derrumbe generado por las condiciones del terreno tras las lluvias registradas durante el sábado.

“Se atendió un derrumbe en la colonia 14 de Enero, la caída de dos árboles, uno en la colonia La Vega del Country y el otro en el barrio Buenos Aires”, explicó el jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos.

Las lluvias también provocaron preocupación por el aumento del caudal de varias quebradas en diferentes sectores de la ciudad, por lo que los equipos de emergencia realizaron inspecciones para verificar las condiciones y prevenir incidentes mayores.

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“Se ejecutaron inspecciones por crecida de quebradas en la Primero de Diciembre, en la colonia Cantarero López, en la colonia Vega del Country, en la parte de La Divagna”, señaló Madrid.

Las inspecciones también se extendieron hacia otros sectores de la capital, entre ellos la colonia Arturo Quesada y Ciudad Lempira, donde se verificaron las condiciones generadas por el incremento de las corrientes de agua.

De igual manera, los bomberos realizaron trabajos para retirar árboles que representaban un riesgo para la población y para la circulación vehicular en algunos de los principales corredores de la ciudad.

“También se hicieron algunos cortes de árboles en la vía rápida, en el bulevar Kuwait”, indicó el mayor Madrid.

Dos personas resultaron afectadas por una descarga eléctrica mientras realizaban labores de limpieza en un desagüe. El incidente ocurrió cuando utilizaron una varilla de hierro que hizo contacto con líneas de alta tensión.

Las lluvias del sábado dejaron árboles caídos y otras emergencias en la capital y mantienen la vigilancia de los cuerpos de socorro ante el pronóstico de más precipitaciones.

Las lluvias del sábado dejaron árboles caídos y otras emergencias en la capital y mantienen la vigilancia de los cuerpos de socorro ante el pronóstico de más precipitaciones.

 (Foto: Cortesía)

Además, en horas de la mañana de este domingo 4 de octubre se reportó otro incidente en el puente Estocolmo, pues "una persona que se lanzó del puente Estocolmo a las aguas del río Choluteca para evitar ser asaltado".

Vaguada dejará lluvias y chubascos en Honduras este domingo 4 de octubre

Según los pronósticos, el lunes las condiciones lluviosas continuarán en la capital, de acuerdo el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), se esperan lluvias y chubascos durante la tarde y noche.

Ante este panorama, las autoridades hicieron el llamado a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas cercanas a quebradas, ríos, laderas y sectores susceptibles a inundaciones y deslizamientos.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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