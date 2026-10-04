Lluvias dejan rescates, derrumbes y caída de árboles en distintos puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas durante la jornada del sábado dejaron varias incidencias en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, entre ellas rescates, derrumbes, caída de árboles, crecidas de quebradas y personas afectadas por el contacto con líneas de alta tensión.

El Cuerpo de Bomberos atendió varias emergencias provocadas por las precipitaciones. Ante esta situación, los equipos de socorro permanecieron en alerta ante el incremento de los caudales y las condiciones de riesgo en diferentes puntos de la capital.

Sergio Madrid, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Honduras, informó que "dos niños fueron arrastrados por la corriente de agua en la quebrada La Soledad, los mismos que ya fueron rescatados. Se encuentra uno de ellos en el Hospital Escuela”.

Otra de las emergencias ocurrió en la colonia 14 de Enero, donde los cuerpos de socorro atendieron un derrumbe generado por las condiciones del terreno tras las lluvias registradas durante el sábado.

“Se atendió un derrumbe en la colonia 14 de Enero, la caída de dos árboles, uno en la colonia La Vega del Country y el otro en el barrio Buenos Aires”, explicó el jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos.