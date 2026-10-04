Hombre se lanza al río Choluteca para escapar de un asalto en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre se lanzó desde el puente Estocolmo hacia las aguas del río Choluteca, en Tegucigalpa, cuando intentaba escapar de un asalto la mañana de este domingo 4 de octubre.
El afectado fue identificado como Eduardo Antonio Reina, de 30 años, quien quedó atrapado en las fuertes corrientes del río luego de lanzarse desde el puente.
Elementos del Cuerpo de Bomberos que por casualidad pasaban por la zona se lanzaron al rescate para poner a salvo al hombre, quien se encontraba en medio de la fuerte corriente.
Las condiciones del río representaban un riesgo debido al incremento de su caudal, provocado por las constantes lluvias que han afectado a la capital hondureña durante las últimas semanas.
Tras ser rescatado, Reina recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia y posteriormente fue trasladado al Hospital Escuela.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba varias heridas como consecuencia de la caída y permanencia en las aguas del río.
Entre las lesiones se reportó una presunta fractura en una de sus piernas, por lo que fue llevado al centro asistencial para recibir atención médica y determinar la gravedad de sus heridas.
Las autoridades correspondientes deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y determinar si hubo personas involucradas en el supuesto intento de asalto..