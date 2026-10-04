Hombre se lanza al río Choluteca para escapar de un asalto en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre se lanzó desde el puente Estocolmo hacia las aguas del río Choluteca, en Tegucigalpa, cuando intentaba escapar de un asalto la mañana de este domingo 4 de octubre.

El afectado fue identificado como Eduardo Antonio Reina, de 30 años, quien quedó atrapado en las fuertes corrientes del río luego de lanzarse desde el puente.

Elementos del Cuerpo de Bomberos que por casualidad pasaban por la zona se lanzaron al rescate para poner a salvo al hombre, quien se encontraba en medio de la fuerte corriente.