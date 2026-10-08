Extienden alerta verde a Santa Bárbara y mantienen alerta amarilla a sectores bajos del río Goascorán

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió la alerta verde por lluvias al departamento de Santa Bárbara. A su vez, mantuvo la alerta amarilla a los sectores bajos del río Goascorán en Valle; estas alertas se mantendrán por las próximas 48 horas desde la noche del 7 de octubre. La alerta verde está actualmente en las partes bajas de los ríos Choluteca y Ulúa, en sectores de Choluteca, Yoro y Atlántida; así como el Distrito Central, Francisco Morazán; y San Pedro Sula en Cortés.

Comunicado de Copeco:

COPECO incorpora a Santa Bárbara a la Alerta Verde y mantiene Alerta Amarilla en sectores bajos del río Goascorán Tegucigalpa M.D.C., 7 de octubre del 2026 Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) establece Alerta Amarilla para las partes bajas del río Goascorán, en Alianza, Valle, específicamente en Costa de los Amates, Murtuaca, La Ceiba, Sonora, Playitas, Playa Grande, El Borbollón, San Jesús, Jerónimo y La Laguna. Asimismo, mantiene Alerta Verde en las partes bajas de los ríos Choluteca y Ulúa, en sectores de Choluteca, Cortés, Yoro y Atlántida; así como en el Distrito Central, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, y el departamento de Santa Bárbara. Santa Bárbara se incorpora a la Alerta Verde debido a las constantes lluvias que se registran en la zona, que pueden provocar deslizamientos, caída de árboles y otras afectaciones. Las alertas entran en vigencia a partir de las 11:00 de la noche de este miércoles 7 de octubre de 2026, por 48 horas.

Recomendaciones:

1. No cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un incremento en su caudal. Atender las instrucciones de las autoridades y de los cuerpos de primera respuesta, especialmente ante una eventual evacuación preventiva. 2. Limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a viviendas y comunidades para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas. 3. Evitar permanecer cerca de ríos, quebradas y otras fuentes de agua durante lluvias intensas. 4. Durante las tormentas eléctricas, buscar un lugar seguro y evitar permanecer en espacios abiertos, bajo árboles o cerca de estructuras que puedan representar un riesgo. 5. Si conduce durante lluvias intensas, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar atravesar calles o zonas inundadas.