Alerta amarilla por lluvias para sectores bajos del río Goascorán en Valle

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) estableció alerta amarilla para los sectores bajos de la cuenca del río Goascorán, en el municipio de Alianza, Valle, debido a las condiciones de lluvia y el riesgo de incremento en los niveles del afluente. La medida comprende las comunidades de Costa de Los Amates, Muruhuaca, La Ceiba, Sonora, Playitas, Playa Grande, El Borbollón, San Jesús, Jerónimo y La Laguna. Mientras tanto, Copeco mantiene la Alerta Verde en sectores bajos del río Choluteca, específicamente en el municipio de Marcovia, Choluteca.

Entre las comunidades comprendidas en esta alerta se encuentran Los Llanitos, Los Mangles, El Palenque, El Anillo, Fantasioso, La Pedrosa, La Chaperna y El Carrizo, además de sectores cercanos. La Alerta Verde también continúa vigente en las zonas bajas del río Ulúa, desde Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés, hasta El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La medida preventiva se extiende además hasta el Ramal del Tigre, en el municipio de Tela, Atlántida. El Distrito Central, en Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés, también permanecen bajo alerta verde. Ante las condiciones lluviosas, Copeco recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas, vados y riachuelos cuando presenten un aumento en su caudal.