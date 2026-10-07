Sampedranos abarrotan la Gran Central Metropolitana por el Feriado Morazánico

Decenas de personas comenzaron a llenar la Gran Central Metropolitana para iniciar sus vacaciones por el Feriado Morazánico. Aquí las imágenes.
El movimiento de viajeros se observa en las diferentes áreas de la terminal, donde decenas de personas esperan abordar los buses que cubren las distintas rutas del país.
Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Comayagua y Siguatepeque, además de Santa Rosa de Copán y Copán Ruinas, en el occidente de Honduras.
La terminal sampedrana también registra pasajeros que se dirigen hacia Olanchito, como parte del movimiento generado durante el asueto.
Algunos de los viajeros señalaron que aprovecharán los días de descanso para visitar a sus familiares en diferentes ciudades del país.
Una pasajera con destino a Siguatepeque explicó que viajará para reunirse con sus familiares y que decidió permanecer en Honduras durante el feriado.
Otro viajero que se trasladaba hacia Comayagua indicó que su propósito era visitar a sus familiares y continuar conociendo la cultura y distintos lugares del país.
Las empresas de transporte que operan desde la Gran Central Metropolitana mantendrán sus horarios habituales durante el Feriado Morazánico, según lo informado previamente por representantes del sector.
Los viajeros que tengan previsto movilizarse durante el asueto podrán utilizar las diferentes rutas que salen desde la terminal sampedrana hacia varios destinos del territorio nacional.