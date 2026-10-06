Extienden alerta verde por 48 horas más en Distrito Central, San Pedro Sula y Alianza

Tegucigalpa, Honduras.-La alerta verde que imepera en tres municipios de Honduras fue extendida por 48 horas debido a las condiciones atmosféricas inestables que continuarán generando lluvias y chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica, según afirmó Copeco este martes..
La medida comprende el municipio de Alianza, en el departamento de Valle; el Distrito Central, Francisco Morazán; y San Pedro Sula, Cortés, a partir de las 6:00 de la tarde de este martes 6 de octubre de 2026.
De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), el ingreso de viento y humedad procedente del océano Pacífico favorecerá la presencia de precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional.
Las lluvias y chubascos podrían presentarse principalmente durante las horas de la tarde y noche, con mayor intensidad en las regiones Central, Sur y Occidental del país.
Las condiciones meteorológicas previstas también podrían provocar un aumento en los niveles de ríos y quebradas, especialmente en sectores donde las precipitaciones sean más intensas.
Además, existe riesgo de inundaciones repentinas tanto en zonas urbanas como rurales, así como de crecidas de riachuelos y otras incidencias relacionadas con la acumulación de agua.
Las autoridades también advierten sobre la posibilidad de deslizamientos y derrumbes debido a los altos niveles de humedad que presentan los suelos en diferentes zonas del país.
Uno de los puntos donde se recomienda mayor precaución es la carretera CA-5, principalmente en el tramo que conduce hacia la zona sur, donde podrían registrarse derrumbes que afecten la circulación vehicular.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante los períodos de lluvia.