Extienden alerta verde por 48 horas más en Distrito Central, San Pedro Sula y Alianza

Tegucigalpa, Honduras.-La alerta verde que imepera en tres municipios de Honduras fue extendida por 48 horas debido a las condiciones atmosféricas inestables que continuarán generando lluvias y chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica, según afirmó Copeco este martes.. La medida comprende el municipio de Alianza, en el departamento de Valle; el Distrito Central, Francisco Morazán; y San Pedro Sula, Cortés, a partir de las 6:00 de la tarde de este martes 6 de octubre de 2026. De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), el ingreso de viento y humedad procedente del océano Pacífico favorecerá la presencia de precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional.

Las lluvias y chubascos podrían presentarse principalmente durante las horas de la tarde y noche, con mayor intensidad en las regiones Central, Sur y Occidental del país. Las condiciones meteorológicas previstas también podrían provocar un aumento en los niveles de ríos y quebradas, especialmente en sectores donde las precipitaciones sean más intensas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, existe riesgo de inundaciones repentinas tanto en zonas urbanas como rurales, así como de crecidas de riachuelos y otras incidencias relacionadas con la acumulación de agua.