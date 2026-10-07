Vaguada dejará lluvias y tormentas en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en superficie localizada en el occidente del país producirá este jueves 8 de octubre lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en varias regiones de Honduras, informó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.
Las precipitaciones se presentarán en las regiones occidente, sur y centro, además de sectores del norte del país. Fonseca detalló que también se esperan lluvias débiles y dispersas en la región oriental.
“Una vaguada en superficie en el occidente del país estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas en las regiones occidente, sur, centro, sectores del norte”, explicó el pronosticador de turno de Cenaos.
En la región oriental, las condiciones serán de precipitaciones débiles dispersas, de acuerdo con el pronóstico presentado por Fonseca.
En cuanto a los oleajes, el pronosticador indicó que se esperan alturas de uno a tres pies en el mar Caribe y de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca.
Respecto a las temperaturas, el Distrito Central registrará una máxima de 29 C° y una mínima de 20 C° durante la jornada.
En la región central se prevé una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 22 C°. En la región insular, la máxima será de 31 C° y la mínima de 28 C°.
La región norte tendrá la temperatura máxima más alta después del sur, con 35 C°, mientras que la mínima será de 24 C°.
En la región oriental se esperan temperaturas de hasta 32 C° y una mínima de 19 C°, según el pronóstico.
La región sur alcanzará la temperatura máxima más elevada del país, con 38 C°, y tendrá una mínima de 24 C°.
En el occidente, la temperatura máxima será de 30 C°, mientras que la mínima descenderá hasta los 16 C°.
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