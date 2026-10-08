“Todo lo perdimos”: el drama de familias tras perder sus viviendas por deslizamiento en Villa Unión

Tegucigalpa, Honduras.- “Todo lo perdimos, por eso pedimos ayuda”. Así resumió Daniel Antonio Ríos lo que enfrenta su familia después de que un deslizamiento de tierra destruyera su vivienda en la colonia Villa Unión, en Comayagüela. El deslizamiento ocurrió la tarde del miércoles 7 de octubre, tras las fuertes lluvias, en el sector 3 de esta colonia del Distrito Central, donde otras familias también resultaron con daños en sus viviendas. Ríos contó que la tierra y los escombros cayeron sobre su casa hasta dejarla prácticamente destruida. “Mi vivienda quedó destruida, hasta el cielo quedó lleno de arena y tierra, inundado todo de escombros”, relató.

Ríos explicó que el deslizamiento afectó a unos seis integrantes de su familia, quienes ahora necesitan ayuda para comenzar a recuperar lo que perdieron. “Solo han venido a tomar fotografías y a entrevistarnos, pero nosotros lo que ocupamos es ayuda”, expresó Ríos, quien hizo un llamado a las autoridades y a las personas que tengan la posibilidad de colaborar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Le pedimos a las autoridades y a las personas que nos puedan ayudar a venir a limpiar aquí o con un granito de arena”, expresó el residente con un tono de tristeza. El deslizamiento provocó el colapso de cuatro viviendas y causó fuertes daños en otras 13, según el reporte de las autoridades tras la emergencia. Ante el riesgo de permanecer en la zona, alrededor de 70 personas fueron evacuadas y tuvieron que abandonar sus viviendas. Ríos señaló que lo ocurrido representa un nuevo golpe para los habitantes de Villa Unión, donde, según relató, no es la primera vez que enfrentan un evento de este tipo.