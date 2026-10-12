Más de 250 emergencias; 72 sectores afectados: las incidencias por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 250 incidencias relacionadas con las lluvias se registraron en 72 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela durante las últimas semanas de lluvias. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó que ls emergencias fueron atendidas por equipos municipales y organismos de primera respuesta. Estos equipos desplegaron personal en distintos sectores de la capital para responder a los incidentes provocados por las precipitaciones, informó la municipalidad.

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, explicó que el 80% de las lluvias acumuladas durante 2026 se concentró en los últimos 23 días, a pesar que este año continúa marcado por una reducción de las precipitaciones debido al fenómeno de El Niño. “De toda la lluvia que cayó este año y que sigue siendo el año de menor lluvia en los últimos tiempos, el 80% se registró en estos últimos 23 días”, manifestó Zelaya Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El edil detalló que el incremento de las lluvias obligó a movilizar a diferentes instituciones para atender las emergencias reportadas en la ciudad, mediante un trabajo coordinado entre las autoridades locales y los organismos de socorro. “Tuvimos más de 200 incidencias y un trabajo en equipo enorme, que agradezco no solo al personal de la Alcaldía, de Simger, Codem, Policía Municipal, Policía Nacional, Fuerzas Armadas”, expresó el alcalde capitalino. En las labores también participaron la Cruz Verde, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el Cuerpo de Bomberos y la Policía Militar, entre otras instituciones.

Zelaya destacó la participación de los equipos de emergencia que se desplazaron por diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela para brindar asistencia ante las situaciones reportadas durante las jornadas de lluvia. “Fue un trabajo en equipo en el que atendimos todos los sectores. Estuvimos en todos lados, nos repartimos la ciudad y pudimos atender todas las incidencias que se presentaron”, aseguró.