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Más de 250 emergencias; 72 sectores afectados: las incidencias por lluvias

El 80% de las lluvias acumuladas en 2026 cayó en los últimos 23 días y la capital registró más de 250 incidencias de daños, según las autoridades locales

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 16:21
Más de 250 emergencias; 72 sectores afectados: las incidencias por lluvias

Entre las incidencias se encuentran 70 personas afectadas por los derrumbes en la colonia Villa Unión la semana pasada. Equipos de emergencia realizaron labores de mitigación ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 250 incidencias relacionadas con las lluvias se registraron en 72 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela durante las últimas semanas de lluvias.

Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó que ls emergencias fueron atendidas por equipos municipales y organismos de primera respuesta.

Estos equipos desplegaron personal en distintos sectores de la capital para responder a los incidentes provocados por las precipitaciones, informó la municipalidad.

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El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, explicó que el 80% de las lluvias acumuladas durante 2026 se concentró en los últimos 23 días, a pesar que este año continúa marcado por una reducción de las precipitaciones debido al fenómeno de El Niño.

“De toda la lluvia que cayó este año y que sigue siendo el año de menor lluvia en los últimos tiempos, el 80% se registró en estos últimos 23 días”, manifestó Zelaya

El edil detalló que el incremento de las lluvias obligó a movilizar a diferentes instituciones para atender las emergencias reportadas en la ciudad, mediante un trabajo coordinado entre las autoridades locales y los organismos de socorro.

“Tuvimos más de 200 incidencias y un trabajo en equipo enorme, que agradezco no solo al personal de la Alcaldía, de Simger, Codem, Policía Municipal, Policía Nacional, Fuerzas Armadas”, expresó el alcalde capitalino.

En las labores también participaron la Cruz Verde, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el Cuerpo de Bomberos y la Policía Militar, entre otras instituciones.

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Zelaya destacó la participación de los equipos de emergencia que se desplazaron por diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela para brindar asistencia ante las situaciones reportadas durante las jornadas de lluvia.

“Fue un trabajo en equipo en el que atendimos todos los sectores. Estuvimos en todos lados, nos repartimos la ciudad y pudimos atender todas las incidencias que se presentaron”, aseguró.

Alrededor de siete viviendas presentan daños por los derrumbes registrados en la colonia Mololoa.

Alrededor de siete viviendas presentan daños por los derrumbes registrados en la colonia Mololoa.

 (Foto: Cortesía)

Por su parte, Julio Quiñónez precisó que las más de 250 incidencias contabilizadas por el Simger se distribuyeron en 72 barrios y colonias del Distrito Central.

Las autoridades municipales mantienen el seguimiento de las condiciones de riesgo en la capital, debido a que las lluvias pueden generar nuevas incidencias en sectores vulnerables y exigir la movilización de personal para atender a la población.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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