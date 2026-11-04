Alcaldía del DC coloca bono internacional a una tasa fija de interés del 9.5% por cinco años

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) logró colocar 375 millones de dólares en el mercado internacional de capitales, mediante una emisión de bonos a cinco años plazo y con una tasa de interés fija del 9.5%, informó el alcalde Juan Diego Zelaya.

El edil destacó que las condiciones financieras obtenidas representan una reducción frente a los intereses que la municipalidad enfrentaba con la banca local, donde las tasas llegaron hasta el 19% durante 2025.

“Son cinco años, con una tasa del 9.5%. Para darte un ejemplo, este año, cuando entré, estábamos en 16.5% y en algún momento de 2025 llegamos al 19%”, explicó Zelaya.

Agregó que la tasa fija permitirá a la comuna tener mayor previsibilidad sobre sus compromisos financieros, sin exponerse a las variaciones que pueden presentarse en los intereses del mercado.

“Es una tasa fija y no variable, eso da estabilidad. Nos permite tener claridad sobre cuánto vamos a pagar durante el plazo establecido”, manifestó el funcionario.