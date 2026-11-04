Alcaldía del DC coloca bono internacional a una tasa fija de interés del 9.5% por cinco años

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) logró colocar 375 millones de dólares en el mercado internacional de capitales, mediante una emisión de bonos a cinco años plazo y con una tasa de interés fija del 9.5%, informó el alcalde Juan Diego Zelaya.
El edil destacó que las condiciones financieras obtenidas representan una reducción frente a los intereses que la municipalidad enfrentaba con la banca local, donde las tasas llegaron hasta el 19% durante 2025.
“Son cinco años, con una tasa del 9.5%. Para darte un ejemplo, este año, cuando entré, estábamos en 16.5% y en algún momento de 2025 llegamos al 19%”, explicó Zelaya.
Agregó que la tasa fija permitirá a la comuna tener mayor previsibilidad sobre sus compromisos financieros, sin exponerse a las variaciones que pueden presentarse en los intereses del mercado.
“Es una tasa fija y no variable, eso da estabilidad. Nos permite tener claridad sobre cuánto vamos a pagar durante el plazo establecido”, manifestó el funcionario.
El funcionario municipal señaló que la operación fue el resultado de ocho meses de preparación, durante los cuales la municipalidad trabajó en la documentación financiera, el cumplimiento de requisitos y la obtención de calificaciones internacionales.
“Llevamos ocho meses de preparación de documentación, cumplimiento, lograr ser calificados por Moody's y reuniones con inversionistas, entre otros aspectos”, detalló el edil.
La colocación recibió órdenes de compra por aproximadamente 600 millones de dólares, equivalentes a 1.6 veces el monto emitido. La transacción contó con J.P. Morgan, ubicado en Nueva York, Estados Unidos, como único banco colocador y se desarrolló sin garantía soberana del Gobierno de Honduras.
El alcalde resaltó que Tegucigalpa se convierte en la primera ciudad de Centroamérica en conseguir una emisión de bonos en el mercado internacional, incorporándose a un grupo de ciudades latinoamericanas que han desarrollado operaciones de este tipo.
“Solo cuatro ciudades lo han logrado: Bogotá, Barranquilla, Buenos Aires y ahora Tegucigalpa. Somos la primera ciudad en Centroamérica en lograrlo”, expresó Zelaya.
Los 375 millones de dólares obtenidos tendrán dos destinos principales: reestructurar la deuda que la AMDC mantiene con la banca nacional y garantizar recursos para continuar con la construcción de la represa San José, considerada una obra estratégica para el abastecimiento de agua potable.
La operación implica compromisos de transparencia, disciplina fiscal y rendición de cuentas ante los inversionistas internacionales. La AMDC obtuvo calificaciones de B1 por Moody's y B- por Standard & Poor's para ingresar a este mercado financiero.