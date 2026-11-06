Película hondureña "Cae el sol" busca aliados en el GLAFF, en Los Ángeles

Tegucigalpa, Honduras.- “Cae el sol”, segundo largometraje del director hondureño Aeden O’Connor Agurcia, participa del 5 al 7 de noviembre en WIP (Work in Progress) Latino, el programa de películas en proceso del GuadaLAjara Film Festival (GLAFF), en Los Ángeles. Su meta es encontrar socios que ayuden a terminarla y a distribuirla. La cinta, titulada A Falling Sun en inglés, se encuentra en la recta final de su postproducción. Según informó la producción, su equipo necesita aliados para completar sonido, color y efectos visuales, además de agentes de ventas y distribuidores que la lleven a salas de Estados Unidos y México, con atención especial a las comunidades migrantes centroamericanas. WIP Latino llega este año a su edición 11, dentro de la 16.ª edición de GLAFF, un festival sin fines de lucro presentado por la University of Guadalajara Foundation USA.

El programa impulsa a cineastas latinos y latinoamericanos, y en años recientes también a creadores de comunidades BIPOC radicados en Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre sus proyectos figura “Ya no estoy aquí”, de Fernando Frías de la Parra, que se estrenó en Tribeca en 2020 y representó a México en la categoría de Mejor película internacional de los Oscar. Otro caso es “Vainilla”, de Mayra Hermosillo, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2025. Ambientada en Tegucigalpa en 2018, la película sigue a Jackson, un joven cineasta que documenta las caravanas de migrantes que salen de Honduras hacia Estados Unidos. Un líder de pandilla reconoce su música de rap y le ofrece ayuda para que su película circule. Esa alianza lo enfrenta a una decisión, filmar la violencia o convertirse en parte de ella. Según los productores, la ficción termina por alcanzarlo y lo obliga a luchar por sobrevivir.

O’Connor Agurcia aspira a que, ante la imagen de un migrante deportado en las noticias, el espectador piense que “esa podría ser una persona que conozco”. El actor Emilio Mejía, en su primer papel protagónico, interpreta a Jackson, y el rapero Big Mike da vida a su amigo John Lennon, según publicó La Prensa en diciembre de 2025. El filme se rodó en Tegucigalpa entre octubre y noviembre de 2025 y es una coproducción liderada por Honduras y México, con participación de Guatemala y República Dominicana. Participan Pulsar Cine y Fosforito Films, de Honduras; MartFilms, de México; Cine Concepción, de Guatemala, y Casa Latina Films, de República Dominicana. El Programa Ibermedia figura como fondo de producción nacional.