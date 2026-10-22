El drama "Flywheel: Vida con propósito" llega a salas hondureñas en noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Sin Fronteras Estudios, empresa liderada por el cineasta Carlos Membreño, anunció junto con la representación oficial de CanZión Films en Honduras que “Flywheel: Vida con propósito” llegará a las salas de cine del país. El lanzamiento oficial contempla una función en Cines América, en Tegucigalpa, el próximo 10 de noviembre a las 7:00 p. m. La película cuenta la historia de Noah Silva, un vendedor de autos usados cuya manera poco ética de hacer negocios empieza a afectar su vida familiar y profesional. Después de enfrentar varias llamadas de atención que lo confrontan con sus errores, el protagonista emprende un camino difícil de transformación para recuperar su integridad y reconquistar el amor y la confianza de su esposa y su hijo.

Se trata de un drama de una hora y 59 minutos, doblado al español, producido por Affirm Films y Sony, y distribuido por CanZión Films. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Alessandro Barros dirige la cinta y Alex Kendrick escribe el guion y forma parte del elenco, junto a Mario Bregieira y Pérola Faria. Mark Miller figura como productor, Zack Leffew como autor de la música y Bic Rafagnin como director de fotografía. El material promocional presenta la película como una propuesta de los creadores de “La forja” y “Cuarto de guerra”, dos títulos taquilleros mencionados en el comunicado de Sin Fronteras Estudios.

Otras producciones destacadas

Al estreno de "Flywheel: Vida con propósito" se suma “Daniel y el horno de fuego”, una producción bíblica live-action de los hermanos Kooman. Mena Massoud, recordado por su papel en “Aladdín”, y Elijah Alexander, de la serie The Chosen, encabezan el reparto.

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El comunicado no precisa en qué fecha llegará a las salas del país. Sin Fronteras Estudios y CanZión Films ya trabajaron juntas en la cartelera nacional el año pasado, distribuyendo “Jesús, luz del mundo”, la película animada que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús.

La producción internacional incluyó talento hondureño, con Jimmy Tovar como la voz de “Caifás” y Allan Paul Carranza como la de “Nicodemo”.

Convenio con medios de comunicación

Sin Fronteras Estudios dio a conocer además un convenio con directivos de televisoras y medios de comunicación para ceder los derechos de transmisión televisiva nacional del documental “Él me llama su hija”. La iniciativa permitirá su difusión en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

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