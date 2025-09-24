  1. Inicio
Talentos hondureños destacan en la película internacional "Jesús, luz del mundo"

Los hondureños Cristian Banegas, Allan Paul y Jimmy Tovar prestan su voz en la película animada "Jesús, luz del mundo", que se estrenará el 16 de octubre en cines nacionales

  • 24 de septiembre de 2025 a las 11:48
La presentación en Honduras de la película animada “Jesús, luz del mundo” se realizó ayer en la plaza central de Cascadas Mall, con la asistencia de medios de comunicación e invitados especiales, de cara a su estreno nacional.

 Foto: Cortesía | Sin Fronteras Estudios
La animación presentará al público hondureño una historia que recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús, con la participación de actores locales en roles principales.

 Foto: Cortesía | Sin Fronteras Estudios
Cristian Banegas le da voz a "Santiago", Allan Paul a "Nicodemo" y Jimmy Tovar a "Caifás", consolidando la presencia de talento nacional en una producción de proyección internacional.

 Foto: Cortesía | Sin Fronteras Estudios
Durante la rueda de prensa organizada por Sin Fronteras Estudios en colaboración con CanZion Films, los actores compartieron detalles sobre sus personajes y el proceso creativo detrás de sus interpretaciones.

 Foto: Cortesía | Sin Fronteras Estudios
En el evento, Diego Betanco apareció vestido como Jesús, con la preparación realizada por el artista Heber Montoya.

 Foto: Cortesía | Sin Fronteras Estudios
La jornada contó con el apoyo de patrocinadores y de Cascadas Mall, sede del encuentro, así como con la cobertura de medios nacionales.

 Foto: Cortesía | Sin Fronteras Estudios
Además de los talentos hondureños, el doblaje en español cuenta con reconocidas figuras del ámbito artístico latinoamericano.

 Foto: Cortesía | Sin Fronteras Estudios
Entre ellos, Marcos Witt, cantante; Saraí Rivera, actriz y creadora de contenido; y Sebastián Caicedo, quien interpreta a "Pedro".

 Foto: Cortesía | Sin Fronteras Estudios
“Jesús, luz del mundo”, cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre, es dirigida a un público familiar y busca ofrecer una experiencia animada basada en la historia de Jesús.

 Foto: Sitio web | "Jesús, luz del mundo - la película"
Según el sitio web oficial del film, la trama sigue a Juan, un joven que lucha por ayudar a su familia a pagar impuestos, hasta que se encuentra con Jesús, un hombre que transformará su vida y lo llevará a vivir una experiencia espiritual única junto a otros discípulos como Pedro y Santiago.

 Foto: Sitio web | "Jesús, luz del mundo - la película"
