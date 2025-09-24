Talentos hondureños destacan en la película internacional "Jesús, luz del mundo"

La presentación en Honduras de la película animada “Jesús, luz del mundo” se realizó ayer en la plaza central de Cascadas Mall, con la asistencia de medios de comunicación e invitados especiales, de cara a su estreno nacional.
La animación presentará al público hondureño una historia que recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús, con la participación de actores locales en roles principales.
Cristian Banegas le da voz a "Santiago", Allan Paul a "Nicodemo" y Jimmy Tovar a "Caifás", consolidando la presencia de talento nacional en una producción de proyección internacional.
Durante la rueda de prensa organizada por Sin Fronteras Estudios en colaboración con CanZion Films, los actores compartieron detalles sobre sus personajes y el proceso creativo detrás de sus interpretaciones.
En el evento, Diego Betanco apareció vestido como Jesús, con la preparación realizada por el artista Heber Montoya.
La jornada contó con el apoyo de patrocinadores y de Cascadas Mall, sede del encuentro, así como con la cobertura de medios nacionales.
Además de los talentos hondureños, el doblaje en español cuenta con reconocidas figuras del ámbito artístico latinoamericano.
Entre ellos, Marcos Witt, cantante; Saraí Rivera, actriz y creadora de contenido; y Sebastián Caicedo, quien interpreta a "Pedro".
“Jesús, luz del mundo”, cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre, es dirigida a un público familiar y busca ofrecer una experiencia animada basada en la historia de Jesús.
Según el sitio web oficial del film, la trama sigue a Juan, un joven que lucha por ayudar a su familia a pagar impuestos, hasta que se encuentra con Jesús, un hombre que transformará su vida y lo llevará a vivir una experiencia espiritual única junto a otros discípulos como Pedro y Santiago.