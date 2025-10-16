"Jesús, luz del mundo" llega a cines de Honduras con el doblaje de tres talentos nacionales

Tegucigalpa, Honduras.- El cine hondureño celebra un hito con el estreno de "Jesús, luz del mundo", una cinta animada extranjera que integra las voces de los intérpretes nacionales Cristian Santos Banegas, Allan Paul y Jimmy Tovar.

La película, dirigida por John Schafer y animada por los hermanos Bancroft, se proyectará desde hoy en las salas de cine del país.

El director hondureño Carlos Membreño estuvo al frente de la coordinación local del proyecto, abriendo espacio a nuevos talentos.

“Es un orgullo ver cómo el país se abre paso en el cine internacional y que jóvenes como Cristian demuestran que todo es posible”, afirmó Membreño, quien ha impulsado la participación de Honduras en producciones de proyección global.