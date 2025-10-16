  1. Inicio
"Jesús, luz del mundo" llega a cines de Honduras con el doblaje de tres talentos nacionales

La película "Jesús, luz del mundo" se estrena hoy en Honduras con las voces de los talentos nacionales Cristian Santos, Allan Paul y Jimmy Tovar

De acuerdo al comunicado de prensa, el film fue un éxito en salas estadounidenses.

 Fotos: Cortesía | Sin Fronteras Estudios

Tegucigalpa, Honduras.- El cine hondureño celebra un hito con el estreno de "Jesús, luz del mundo", una cinta animada extranjera que integra las voces de los intérpretes nacionales Cristian Santos Banegas, Allan Paul y Jimmy Tovar.

La película, dirigida por John Schafer y animada por los hermanos Bancroft, se proyectará desde hoy en las salas de cine del país.

El director hondureño Carlos Membreño estuvo al frente de la coordinación local del proyecto, abriendo espacio a nuevos talentos.

“Es un orgullo ver cómo el país se abre paso en el cine internacional y que jóvenes como Cristian demuestran que todo es posible”, afirmó Membreño, quien ha impulsado la participación de Honduras en producciones de proyección global.

Talentos hondureños destacan en la película internacional "Jesús, luz del mundo"

La historia, narrada a través de una cuidada animación, sigue el recorrido de Jesús desde su vida hasta su resurrección, con un mensaje que exalta la fe y la esperanza.

En esta versión, Santos presta su voz a "Santiago", Allan Paul a "Nicodemo" y Tovar a "Califás", tres figuras bíblicas que cobran nueva vida con tintes hondureños.

El sitio oficial reza que el film se centra en Juan, un joven que intenta ayudar a su familia con los impuestos hasta que conoce a Jesús, quien transforma su vida y lo conduce a una experiencia espiritual junto a los discípulos Pedro y Santiago.

 (Foto: Cortesía redes sociales)

Arturo Allen, CEO de Canzion Films, explicó que parte de los ingresos beneficiará a la fundación The Salvation Poem, una organización enfocada en la educación y los valores cristianos, lo que refuerza el sentido solidario de la producción.

