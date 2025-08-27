Invasión de cine corto para cerrar agosto este fin de semana en el MIN

Tegucigalpa, Honduras.- El cortometraje documental “Oro y miseria” de la directora hondureña Laura Bermúdez abre la función de Tardes de Cortos de EL HERALDO, la última del mes de agosto, este sábado 30 y domingo 31 en el Museo para la Identidad Nacional. La historia de Bermúdez, que se presentó en festivales como el Nuevo Cine Latinoamericano de Cuba y más tarde con este impulso llevó a su directora a ser aceptada en sección Berlinale Talents en 2021, del Festival de Cine de Berlín, Alemania.

“Oro y miseria” aborda la problemática de la explotación minera en el valle de Siria y es sin duda una de las piezas que llevó a Laura Bermúdez a trascender fronteras.

Cine a la carta en el FILMIN del MIN

Además de “Oro y miseria”, los amantes del cine corto que lleguen este sábado 30 de agosto de 3:00 a 4:00 de la tarde y el domingo 31 de 2:00 a 3:00 de la tarde, podrán disfrutar de piezas como “Sonrisas perdidas” del actor y guionista Jorge Osorto de Honduras, que marcó su debut como director.

”Sonrisas perdidas cuenta la historia de un padre que se esconde detrás de una máscara de payaso, luego de ocasionar un accidente que cobró la vida de su familia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El corto de Jorge Osorto fue selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO en 2013.

También está en la lista el cortometraje “Los rockets”, dirigido por Daniel Frañó, que muestra la miseria humana cuando se deja corromper por el dinero y el poder, sin importar pisotear a otros. Los cinéfilos podrán disfrutar además del cortometraje “Antónimo” dirigido por Julio Méndez y Kevin Roque de Honduras. El corto que fue selección oficial del festival de EL HERALDO, cuenta como la vida de Simón es brutalmente regular, y consiste en monotonía y explotación laboral, exceptuando su constante discusión consigo mismo.