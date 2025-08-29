Festival Ícaro Honduras fija su residencia en la Cinemateca de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La Cinemateca Universitaria “Enrique Ponce Garay” de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) será sede del 3 al 5 de septiembre del Festival Ícaro Honduras 2025. “El Festival Ícaro Alza vuelo en Honduras”, es el nombre con el que la Cinemateca lanza el concurso, en el que están en competencia 39 piezas cinematográficas de realizadores nacionales que se proyectarán al público en varias salas de ciudades como Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, Juticalpa y Gracias. De las 39 obras que serán puestas a disposición de un jurado internacional, serán seleccionadas 12 para concursar en el Festival Ícaro Internacional en Ciudad de Guatemala en noviembre de 2025.

La programación

René Pauck, director de la Cinemateca Universitaria Enrique Ponce Garay, explicó que el Festival Ícaro Honduras será inaugurado el miércoles 3 de septiembre a las 3:30 p.m. en la Alianza Francesa, con la asistencia de los participantes y comunidad cinematográfica. La exhibición de las piezas de cine que participan en las categorías documental, ficción corta, animación y experimental, será el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre en la Sala Francisco Salvador de la Cinemateca Universitaria "Enrique Ponce Garay" del edificio CISE de la UNAH.

Talleres de formación

Además de la exhibición de los trabajos participantes, se impartirán dos talleres en el Paraninfo Universitario de la UNAH, situado en la Plaza La Merced de Tegucigalpa. Los talleres “Desde cinco películas premiadas de este siglo”, impartido por el Master Darwin Mendoza y “Los 5 miedos de la producción creativa”, de la mano del Productor Luis Flores Alvarenga, se desarrollarán el viernes 5 de 10.00 a.m. a 12:00 del mediodía. Los actos de clausura y premiación del festival tendrán lugar en el Paraninfo Universitario el viernes 5 de septiembre a las 4.00 p.m. con la entrega de un reconocimiento a los realizadores asistentes.