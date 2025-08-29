Cortos EL HERALDO: Ocho historias para contar este fin de semana en el MIN

Tegucigalpa, Honduras.- Una selección de historias en corto en las que se mezcla el cine documental, drama, suspenso, humor negro y animación, se exhiben este sábado y domingo en Tardes de Cortos EL HERALDO en el Museo para la Identidad Nacional (MIN). Las ocho historias de Honduras, Argentina y México, son una apuesta de cine a la carta para cerrar con broche de oro el mes de agosto. El corto documental “Oro y miseria” de la directora hondureña Laura Bermúdez abre la presentación de este sábado 30 y domingo 31 en el Museo para la Identidad Nacional. La entrada es gratuita.

Oro y miseria”, que aborda la problemática de la explotación minera en el valle de Siria, le valió a Laura Bermúdez los premios a Mejor Dirección y Mejor Cortometraje Documental en la edición 2017 del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Y la llevó a un recorrido por varios festivales internacionales, iniciando en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. Y que más tarde con este impulso su directora a ser aceptada en sección Berlinale Talents en 2021, del Festival de Cine de Berlín, Alemania.

La selección de cortos

En la lista de cortos hondureños está “Sonrisas perdidas”, que marcó el debut como director del actor y guionista Jorge Osorto. El corto, que fue selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO en 2013, cuenta la historia de un padre que se esconde detrás de una máscara de payaso, luego de ocasionar un accidente que cobró la vida de su familia. La selección incluye además la historia de drama oscuro “Los rockets”, dirigido por Daniel Frañó. que muestra la miseria humana cuando se deja corromper por el dinero y el poder, sin importar pisotear a otros. El corto fue selección oficial del festival en 2014.

En la lista está además el cortometraje “Antónimo” dirigido por Julio Méndez y Kevin Roque. El corto que fue selección oficial del festival de EL HERALDO, cuenta como la vida de Simón es brutalmente regular, y consiste en monotonía y explotación laboral, exceptuando su constante discusión consigo mismo. En la selección también están cuatro insuperables piezas latinoamericanas como “Las visitas” de Ariel Haal de Argentina, selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO en 2017.