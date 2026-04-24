“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones

“Eterno” une las voces de Marcos Witt, Marcos Vidal y Marco Barrientos en una producción que exalta la fidelidad de Dios a través del tiempo.
Marcos Witt, al igual que Barrientos y Vidal es un referente global de la adoración, suma más de tres décadas de trayectoria con últiples premios que respaldan su impacto en la música cristiana.
Con más de 30 álbumes grabados, Marcos Witt ha marcado generaciones con letras centradas en la fe y la esperanza.
Desde sus inicios en Durango, México, hasta escenarios internacionales, Marcos Witt ha consolidado un legado musical y pastoral.
Fundador de Grupo CanZion, Marcos Witt ha impulsado nuevas voces dentro de la música cristiana en español. Ganador de siete Latin Grammy, Marcos Witt continúa vigente con proyectos como “Legado” y ahora con “Eterno”.
De su lado, Barrientos es uno de los salmistas más influyentes de Latinoamérica, con una carrera dedicada a la adoración.
Con más de 40 álbumes, Marco Barrientos ha consolidado un repertorio clave en iglesias de habla hispana.
Fundador del Centro Internacional Aliento, Marco Barrientos combina su ministerio pastoral con la música.
Producciones como “Sin Reservas” e “Ilumina” reflejan la evolución artística de Marco Barrientos.
Reconocido con nominaciones al Latin Grammy, Marco Barrientos sigue vigente con proyectos de impacto espiritual.
En el caso de Marcos Vidal combina su talento musical con su labor pastoral en Madrid, siendo una voz influyente en la música cristiana.
Pianista formado en el Real Conservatorio de Madrid, Marcos Vidal destaca por la profundidad de sus composiciones.
Con más de 17 producciones, Marcos Vidal ha dejado huella con álbumes como “Cara a cara”.
Ha publicado más de 17 producciones musicales, debutando en 1990 con el álbum Buscadme y viviréis.
Ganador de dos Latin Grammy, Marcos Vidal continúa inspirando con su mensaje de fe y reflexión.
Hijo de pastores y líder espiritual, Marcos Vidal aporta una visión íntima y teológica a “Eterno”.