  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones

La producción destaca la fidelidad de Dios a través del tiempo y ya genera expectativa en el público cristiano, sobre todo por la fusión de tres de las voces más emblemáticas

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 16:31
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
1 de 16

“Eterno” une las voces de Marcos Witt, Marcos Vidal y Marco Barrientos en una producción que exalta la fidelidad de Dios a través del tiempo.

 Fotos cortesía: Instagram/marcoswitt/marcobarrientos/marcosvidalreal.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
2 de 16

Marcos Witt, al igual que Barrientos y Vidal es un referente global de la adoración, suma más de tres décadas de trayectoria con últiples premios que respaldan su impacto en la música cristiana.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
3 de 16

Con más de 30 álbumes grabados, Marcos Witt ha marcado generaciones con letras centradas en la fe y la esperanza.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
4 de 16

Desde sus inicios en Durango, México, hasta escenarios internacionales, Marcos Witt ha consolidado un legado musical y pastoral.

“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
5 de 16

Fundador de Grupo CanZion, Marcos Witt ha impulsado nuevas voces dentro de la música cristiana en español. Ganador de siete Latin Grammy, Marcos Witt continúa vigente con proyectos como “Legado” y ahora con “Eterno”.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
6 de 16

De su lado, Barrientos es uno de los salmistas más influyentes de Latinoamérica, con una carrera dedicada a la adoración.

“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
7 de 16

Con más de 40 álbumes, Marco Barrientos ha consolidado un repertorio clave en iglesias de habla hispana.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
8 de 16

Fundador del Centro Internacional Aliento, Marco Barrientos combina su ministerio pastoral con la música.

“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
9 de 16

Producciones como “Sin Reservas” e “Ilumina” reflejan la evolución artística de Marco Barrientos.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
10 de 16

Reconocido con nominaciones al Latin Grammy, Marco Barrientos sigue vigente con proyectos de impacto espiritual.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
11 de 16

En el caso de Marcos Vidal combina su talento musical con su labor pastoral en Madrid, siendo una voz influyente en la música cristiana.

“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
12 de 16

Pianista formado en el Real Conservatorio de Madrid, Marcos Vidal destaca por la profundidad de sus composiciones.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
13 de 16

Con más de 17 producciones, Marcos Vidal ha dejado huella con álbumes como “Cara a cara”.

“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
14 de 16

Ha publicado más de 17 producciones musicales, debutando en 1990 con el álbum Buscadme y viviréis.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
15 de 16

Ganador de dos Latin Grammy, Marcos Vidal continúa inspirando con su mensaje de fe y reflexión.
“Eterno”: tres leyendas se unen en un álbum que promete unir corazones
16 de 16

Hijo de pastores y líder espiritual, Marcos Vidal aporta una visión íntima y teológica a “Eterno”.
Cargar más fotos