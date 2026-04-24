El Concurso de Cuentos Cortos Inéditos celebró 15 años de incentivo a la creación literaria

Esther Eunice Montiel Rodríguez y Elías Gabriel Salinas Betancourt fueron los ganadores del Premio único en las categorías de adultos e infantil del XV Concurso de Cuentos Cortos Inéditos "Rafael Heliodoro Valle".
Glenda Estrada, Jefa de Redacción de El Heraldo, y el profesor Bartolomé Chinchilla, Vicerrector de Vida Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), hicieron entrega del reconocimiento a Esther Montiel, que ganó el Premio único en la categoría de adultos por su cuento "Suegras y serpientes", del que el jurado señaló su "punto de vista sobrenatural, costumbrista y, sobre todo, humorístico".
Óscar Flores, representante de Colección Erandique, entregó el premio a Elías Salinas, que con su cuento "La criatura", ganó el Premio único en la categoría infantil. Colección Erandique fue el patrocinador de los premios del certamen. El jurado destacó la "autenticidad y frescura narrativa" de su relato.
“Secuestro”, de Andrea Castillo, y “Charamuscas de amor”, de Zaky Maher Kafati Castro, se adjudicaron las menciones de honor en la categoría de adultos. Del primer cuento el jurado dijo que "crea una atmósfera tensa y opresiva para desembocar en un final inesperado”; y del segundo “por describir una vida desde la timidez del primer amor hasta el vacío absoluto que dejan las ausencias en la vejez”.
Britany Juliet Canales Fúnez ganó mención de honor en la categoría infantil con su cuento “Pingüinos unidos jamás serán vencidos”. Britany es alumna del Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) de la UPNFM.
Staci Anahi Padilla Martínez, con “La chica de los sueños”, ganó mención de honor en la categoría infantil, abierta para niños entre 10 y 15 años. Staci es alumna del Centro de Educación Básica Gubernamental Guatemala.
El jurado destacó la habilidad de Staci y Britany para contar historias, demostrando creatividad literaria.
El grupo de poesía coral de la UPNFM participó con "La primavera de la literatura hispanoamericana", un compendio de poesía en español.
José Benito Martínez, Soledad Altamirano, Bartolomé Chinchilla, Glenda Estrada, Kalton Brühl y Hernán Antonio Bermúdez.
Glenda Estrada entregó una placa de reconocimiento a Óscar Flores de Colección Erandique, por su valioso apoyo en la realización del certamen.
Glenda Estrada entregó una placa de reconocimiento al profesor Bartolomé Chinchilla, por ser la UPNFM la casa de este concurso, con un acompañamiento institucional que se ha extendido por varios años.
El profesor Bartolomé Chinchilla, Vicerrector de Vida Estudiantil de la UPNFM, destacó en su discurso de apertura de la premiación, que "para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ser sede de esta ceremonia representa un alto compromiso con la cultura, el conocimiento y la formación integral en coherencia con nuestra misión institucional: educar para transformar".
La Jefa de Redacción de El Heraldo, Glenda Estrada, destacó en su discurso de cierre de la premiación, que este certamen durante quince años ha recibido los cuentos de centenares de hondureños, que han creado "historias cargadas de imaginación para ponerlas a disposición de un concurso que es una vitrina de exposición para noveles autores".
El profesor José Benito Martínez junto a los integrantes del grupo de poesía coral de la UPNFM, que está bajo su dirección.
La escritora y profesora de la UPNFM, Soledad Altamirano, destacó la creatividad de los ganadores de la categoría infantil, en representación del jurado que también estuvo integrado por la profesora de la UPNFM, Delia Fajardo, y el escritor y docente de la UNAH, Josué Álvarez.
El escritor Kalton Brühl animó a los ganadores de la categoría de adultos a seguir escribiendo, y expresó la satisfacción de leer nuevos cuentos.
Kalton Brühl, Hernán Antonio Bermúdez y José Benito Martínez, recibieron una placa de reconocimiento de manos de la periodista Lourdes Alvarado, por su aporte en el XV Concurso de Cuentos Cortos como jurados de la categoría de adultos.
La periodista Cinthya Bardales entregó una placa de reconocimiento a Soledad Altamirano, por su apoyo como jurado de la categoría infantil del certamen.