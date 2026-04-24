El Concurso de Cuentos Cortos Inéditos celebró 15 años de incentivo a la creación literaria

“Secuestro”, de Andrea Castillo, y “Charamuscas de amor”, de Zaky Maher Kafati Castro, se adjudicaron las menciones de honor en la categoría de adultos. Del primer cuento el jurado dijo que "crea una atmósfera tensa y opresiva para desembocar en un final inesperado”; y del segundo “por describir una vida desde la timidez del primer amor hasta el vacío absoluto que dejan las ausencias en la vejez”.