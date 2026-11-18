Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa convocó a una audiencia de nulidad en el proceso penal contra el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, señalado por el supuesto delito de calumnia en perjuicio de Cossette López. De acuerdo con una cédula de citación emitida el 18 de noviembre, la notificación está dirigida a los abogados Manuel Díaz Galeas, Mario Rojas y Juan Fernando Molina, apoderados legales de Ochoa. El documento aclara que la audiencia fue programada para el jueves 3 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, en la Sala Primera del edificio de Juicios Orales del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Además, el órgano jurisdiccional solicita la comparecencia de los profesionales del derecho en la fecha y hora establecidas y advierte que la inasistencia podría generar las consecuencias legales.

Sobre el caso

El caso se origina a raíz de una querella presentada por la expresidenta del CNE, Cossette López, ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 3 de noviembre de 2025, donde acusa a Marlon Ochoa por los supuestos delitos de calumnia en publicidad de un concurso ideal, así como el delito de calumnia en perjuicio de su honor y dignidad profesional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, tras una solicitud para declarar un desistimiento de la acción privada en el caso, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa dictó sobreseimiento definitivo a favor de Marlon Ochoa el 11 de noviembre de 2026. La resolución judicial se fundamentó en el desistimiento tácito de la acción privada, al considerar que no se cumplió con el impulso procesal requerido dentro de los plazos establecidos por la ley. La defensa de Ochoa solicitó el cierre definitivo del expediente, argumentando que correspondía declarar extinguida la acción penal y ordenar el archivo de la causa. Sin embargo, la representación legal de López cuestionó la resolución y promovió acciones para dejarla sin efecto, por lo que el Tribunal programó una audiencia de nulidad para el próximo 3 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, en la Sala Primera.

¿Qué es una audiencia de nulidad?