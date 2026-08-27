El dengue, una amenaza permanente

El dengue ha matado en Honduras a cuatro personas en 2026. Dos de los fallecidos eran jóvenes de 28 y 22 años, mientras que los otros dos tenían 13 y 17 años. Las víctimas eran originarias de Olancho, Francisco Morazán y Choluteca, según las estadísticas oficiales.

El dengue sigue siendo en nuestro país una de las enfermedades de mayor impacto en la salud pública; un problema recurrente y significativo que ha obligado a las autoridades sanitarias, en más de una ocasión, a declarar emergencias por la alta incidencia de casos y muertes.

En 2019, el país sufrió la peor embestida de la enfermedad, con más de 112,000 casos y 180 muertes, según los registros oficiales. Sin embargo, con el paso de los años, si bien se han registrado bajas en el número de contagios, la incidencia y el impacto en la mortalidad siguen siendo altos.

Este año, además de las cuatro muertes reportadas -tres de ellas ya certificadas-, se registran 5,847 casos sin signos de alarma, 1,983 casos con signos de alarma y 156 de dengue grave. Estas cifras evidencian que la enfermedad está muy lejos de erradicarse en nuestro país.

Esto nos obliga, como sociedad, a acatar las recomendaciones de las autoridades para su prevención. El objetivo no es solo preservar la vida, sino también evitar la saturación del sistema sanitario, el cual se ve obligado a destinar presupuestos elevados para la atención de este mal, en detrimento de otras patologías.

El dengue es una enfermedad totalmente prevenible si se evita la picadura del mosquito Aedes aegypti, el vector que transmite el virus. Para ello no se requieren inversiones económicas: basta con mantener nuestros hogares y entornos libres de los criaderos del zancudo transmisor, una acción que puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.